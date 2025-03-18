Украинская гимнастка Алина Мельник объявила о завершении карьеры: известная причина

Гимнастка приняла непростое решение.

Украинская гимнастка Алина Мельник приняла непростое решение – в 19 лет официально завершила свою профессиональную карьеру, пишет MigNews со ссылкой на источник Sport.ua.

Причиной такого шага стали проблемы со здоровьем, с которыми спортсменка боролась последние годы.

Эмоциональное прощание со спортом

Мельник поделилась своими переживаниями и воспоминаниями о спортивном пути:

Настал момент проститься с важной частью моей жизни – художественной гимнастикой. Это был непростой, но в то же время увлекательный путь, полный радости, трудностей, побед и разочарований. Я благодарна каждому тренеру, который помогал мне развиваться и добиваться новых высот.

Однако спорт принес не только яркие эмоции, но серьезные испытания. Самым большим вызовом для гимнастки стали травмы стоп. После операции в 2023 году она сомневалась, сможет ли вернуться в сборную. Несмотря на боль и трудности, она сделала все возможное, чтобы выйти на олимпийский ковер.

За полгода до Олимпиады я не знала, выдержу ли этот путь: постоянную боль, обезболивающие, истощение. Но я выбрала бороться до конца, ведь Игры были моей мечтой. Я знала, что это будет мое последнее выступление. Да, не все удалось, как хотелось, но я осуществила много своих мечтаний. Теперь пора двигаться вперед и открывать новые возможности.”

Финальный аккорд: Олимпиада-2024

Заключительным выступлением в карьере Алины Мельник стали Олимпийские игры-2024 в Париже. В составе украинской сборной она заняла седьмое место в финале группового многоборья. Несмотря на все трудности, это выступление стало важным этапом в карьере и символическим завершением профессионального пути.

Мельник не раскрывает своих будущих планов, но отмечает, что хочет остаться в мире спорта. Украинская гимнастика потеряла яркую звезду, но впереди Алины – новые вызовы и возможности.

Ранее сообщалось, что умер Оливер Миллер – самый тяжелый баскетболист в истории НБА.