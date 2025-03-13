Умер Оливер Миллер – самый тяжелый баскетболист в истории НБА

На 55-м году жизни скончался известный американский баскетболист

На 55-м году жизни скончался известный американский баскетболист Оливер Миллер, игравший на позиции центрового в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает MigNews со ссылкой на источник Nba.com.

Спортсмен выступал за такие клубы, как «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Торонто Репторс», «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз» и «Миннесота Тимбервулвз».

Известный своим весом

Миллер получил прозвище «Big O» благодаря своим габаритам. В начале профессиональной карьеры его вес составлял 127 кг при росте 206 см. Впоследствии он постепенно набирал массу, достигнув 136 кг. К концу карьеры его вес достиг 170 кг, а на пике своей игровой деятельности баскетболист весил рекордные 180 кг, что сделало его самым тяжелым игроком в истории НБА.

Карьерный путь

Свои первые значительные достижения Миллер продемонстрировал еще в студенческие годы. В 1991 году он был признан лучшим игроком Юго-Западной конференции в составе университетской команды Арканзас Разорбакс, что привлекло внимание представителей НБА. Уже в 1992 году он дебютировал в составе «Финикс Санз».

В течение девяти сезонов в лиге Миллер зарекомендовал себя как эффективный игрок под щитом, отличаясь своей физической мощью и техникой.

Причина смерти

В последние годы жизни баскетболист вел борьбу с онкологическим заболеванием. Несмотря на усилия врачей, болезнь оказалась сильнее. Оливер Миллер оставил заметный след в истории баскетбола, став легендой не только из-за своих физических показателей, но и благодаря своей игре и вкладу в спорт.

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