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Политика
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Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин: причина смерти

Он являлся последним премьер-министром Украины в составе СССР и первым после независимости.

С октября 1990 г. Витольд Фокин стал премьер-министром Украины в составе Советского Союза, а с 1991 года возглавил правительство уже независимого государства. Его смерть стала значительным уроном для истории страны. Об этом печальном событии сообщила его внучка, певица MASHA FOKINA (Мария Фокина), на своей странице в Facebook. Она поделилась снимком дедушки и эмоциональной подписью: «Дедушка» с «разбитым сердцем». Мария, которая сейчас проживает в Соединенных Штатах, получила от друзей и поклонников слова поддержки, пишет MigNews.

Биография Витольда Фокина

Витольд Павлович Фокин родился 25 октября 1932 г. в городе Новомосковск на Днепропетровщине. После окончания Днепропетровского горного института он начал свою карьеру в угольной промышленности. В 1990 году Фокин стал первым заместителем председателя Совета Министров РСФСР, а с 1991 года — возглавил правительство независимой Украины.

Именно под его руководством в декабре 1991 года было подписано Беловежское соглашение, официально завершившее существование Советского Союза. После завершения карьеры премьер-министра Фокин отошел от политической сцены, но в 2020 году он вернулся к публичной жизни, став заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Витольд Фокин объяснил свое возвращение желанием помочь своей Родине на этапе завершения своей жизни.

К настоящему моменту точная причина смерти Витольда Фокина не была официально озвучена.

Ранее сообщалось, что принц Люксембург умер от редкой генетической болезни в возрасте 22 года.

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