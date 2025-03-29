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Политика
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Усик анонсировал бой с Джейком Полом по правилам ММА

Джейк Пол недавно заявлял о желании дебютировать в ММА.

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заинтриговал поклонников потенциальной сенсацией — украинский боксер опубликовал в Instagram промо-постер возможного поединка с американским ютубером и бойцом Джейком Полом. При этом бой, как намекают в команде Усика, может пройти по правилам смешанных единоборств (ММА), пишет MigNews.

Этот неожиданный анонс появился через несколько часов после заявления директора промоутерской компании Usyk17 Сергея Лапина, ранее отметившего, что не исключает поединка между Усиком и Полом в будущем. Сам Лапин с иронией назвал возможный бой «бойней», имея в виду явное преимущество Усика.

В ответ на этот комментарий, Усик опубликовал у себя на странице стилизованную афишу боя: он и Пол стоят друг напротив друга в клетке для ММА. Хотя никакой официальной информации о матче пока нет, такой шаг чемпиона сразу вызвал шквал обсуждений в соцсетях.

Усик анонсував бій з Джейком Полом по правилах ММА

Анонс боя Усика с Полом. Источник: Instagram.

Напомним, Джейк Пол, несмотря на свою спорную репутацию в боксе, недавно заявлял о желании дебютировать в ММА. В то же время Усик, как известно, пока остается сосредоточенным на своей боксерской карьере. Его ближайший и главный вызов – объединительный бой с Тайсоном Фьюри, запланированный на май 2025 года.

Ранее стало известно, что Александр Усик получил степень доктора философии в области права.

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