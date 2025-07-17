Юлия Свириденко была назначена премьер-министром Украины 17 июля 2025 года. Она возглавила правительство после увольнения Дениса Шмыгаля. Это назначение вызвало большой общественный интерес. Особенно активно обсуждали её связи с Офисом президента, в частности, с Андреем Ермаком. В этой статье мы рассмотрим биографию Юлии Свириденко, её карьеру, достижения и личную жизнь.

Юлия Свириденко стала второй женщиной на посту премьер-министра независимой Украины, после Юлии Тимошенко. Однако её политический опыт сильно отличается от предыдущей премьерки. DNEWS разбирается, кто она такая и почему её называют «человеком Ермака».

Биография Юлии Свириденко

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове, Украинская ССР. В детстве она проявляла активность и стремление к достижениям. Образование она получила в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Там она с отличием закончила учебу по специальности «Менеджмент антимонопольной деятельности».

Родители Юлии Свириденко

Родители Юлии сыграли ключевую роль в её становлении. Отец работал в Антимонопольном комитете Украины, а мать служила в областной администрации Чернигова. Эти карьерные достижения родителей, а также их работа в госструктурах, скорее всего, повлияли на её выбор в пользу карьеры в госуправлении. Юлия часто подчеркивает важность их примера и влияния на её профессиональное развитие.

Фото: @svyrydenko.official

Ранние годы и начало карьеры

После окончания школы Юлия поступила в Киевский национальный торгово-экономический университет. Там она показала отличные результаты и получила степень магистра. В 2008 году она начала карьеру в частном секторе. Позже она вернулась в Чернигов, где продолжила работать в бизнесе. Одним из её успешных проектов было строительство завода по производству полиэфирного волокна, финансируемого зарубежными инвесторами.

Её карьера в частном секторе вскоре сменилась переходом в государственное управление. С 2015 года она работала в Черниговской областной государственной администрации, где проявила себя как эффективный руководитель.

Фото: @svyrydenko.official

Карьера и путь в политику

Юлия Свириденко с самого начала своей карьеры демонстрировала высокий уровень профессионализма. Путь от частного сектора к государственному управлению стал логичным продолжением её амбиций. Свириденко быстро поднялась по карьерной лестнице, начиная с работы в Черниговской областной администрации и продолжив в правительственных структурах.

Работа в Черниговской ОГА

В 2015 году Юлия Свириденко начала работать в Черниговской областной администрации. Она занимала пост советника, а затем возглавила департамент экономического развития. В 2018 году её назначили заместителем председателя администрации, а с июля по декабрь того же года она исполняла обязанности главы Черниговской ОГА. Этот период стал важным этапом её карьеры, в том числе в кризисных ситуациях, таких как ликвидация последствий пожара на складах боеприпасов в Ичне, где она лично контролировала работу.

Фото: @svyrydenko.official

Переход в правительство

В 2019 году Свириденко была приглашена в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Она стала заместителем министра, а с июля 2020 года — первым заместителем. В 2020 году её назначили заместителем руководителя Офиса президента Украины. Эта работа позволила ей влиять на ключевые вопросы экономической и социальной политики страны.

Министр экономики Украины

В ноябре 2021 года Свириденко была назначена первым вице-премьером и министром экономики Украины в правительстве Дениса Шмыгаля. Это назначение стало укреплением позиций Офиса президента в Кабмине. Свириденко имела тесные связи с руководством Офиса, в частности, с Андреем Ермаком.

Назначение премьер-министром Украины

17 июля 2025 года Верховная Рада Украины утвердила Юлию Свириденко премьер-министром страны. За её кандидатуру проголосовали 262 депутата при минимуме в 226 голосов. Это стало важным событием в украинской политике. Свириденко стала второй женщиной на посту главы правительства. Её опыт и амбиции сильно отличаются от того, что мы видели у Юлии Тимошенко.

Фото: @svyrydenko.official

Личная жизнь Юлии Свириденко

Юлия Свириденко замужем за бизнесменом Сергеем Дерлеменко. У них есть дочь София. Семейная жизнь Юлии остаётся в тени. Она предпочитает сосредотачиваться на своей профессиональной деятельности и не делится подробностями личной жизни с общественностью.

Сергей Дермеленко, фото с его страницы в фейсбуке

Проблемы с декларацией о доходах

Перед назначением на пост премьер-министра возникли вопросы о её доходах. Свириденко задекларировала более 3 миллионов гривен за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики. Это вызвало критику со стороны оппозиции. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку этой ситуации.

Сергей Дермеленко, фото с его страницы в фейсбуке

Имение и личные активы

В своей декларации о доходах Свириденко указала несколько квартир, земельный участок и автомобиль, который принадлежит её мужу. В то же время, её доходы, связанные с преподавательской деятельностью, привлекли внимание из-за возможного конфликта интересов, связанного с её работой в правительстве.

Влияние Офиса президента на карьеру Свириденко

Юлия Свириденко тесно связана с Офисом президента Украины, особенно с его главой Андреем Ермаком. Она считается человеком Ермака, что стало причиной критики со стороны оппозиции. Многие утверждают, что её назначение премьером — это продолжение усиленного контроля Офиса президента над правительством.

Контроль над Кабинетом министров

С назначением Свириденко на пост премьер-министра многие политические обозреватели отметили, что основные решения по-прежнему будут приниматься в Офисе президента. Это мнение подтверждается её связями с Андреем Ермаком, и даже её назначение воспринимается как продолжение влияния Офиса президента на работу Кабмина.

Задачи для правительства

Свириденко заявила, что её основной задачей на посту премьера будет укрепление экономики Украины и создание условий для её восстановления после войны. Также она акцентировала внимание на необходимости реформ, направленных на улучшение социальной защиты граждан и развитие малого и среднего бизнеса.

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Источники: 24smi, rus.delfi, Юлия Свириденко

Главное фото: Виталий Носач, РБК-Украина