Зачем Киевстар приобрел Uklon и как это повлияет на цифровые услуги в Украине?

Сумма сделки составила $155,2 млн.

Глобальный цифровой оператор VEON Ltd. объявил о приобретении украинского сервиса вызова авто Uklon через свою дочернюю компанию «Киевстар» . Сумма сделки составила $155,2 млн , а 97% акций Uklon переходят под контроль мобильного оператора, пишет MigNews со ссылкой на источник Veon.com.

Это стратегическое расширение бизнеса VEON в сферу цифровых услуг, дополняющее портфолио компании, уже включающее Helsi, KyivstarTV и другие сервисы .

Как работает Uklon и что он даст «Киевстар»

Uklon – одна из самых больших платформ для заказа такси и доставки в Украине. По состоянию на 2024 год сервис действовал в 27 городах , объединяя более 100 тысяч водителей-партнеров . В прошлом году на платформе совершили более 100 миллионов поездок и более 3 миллионов доставок .

Кроме Украины, Uklon работает и в Узбекистане , где оператором мобильной связи является Beeline Uzbekistan , также входящий в VEON. После покупки компания получит еще больше возможностей для развития на новых рынках.

Что изменится после сделки?

После завершения соглашения генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется на своем посту. Компания продолжит работу в Украине, а также будет расширять свои услуги за пределами страны.

Глава наблюдательного совета «Киевстар» и генеральный директор VEON Каан Терзиоглу отметил, что инвестиция является частью стратегии цифрового развития Украины. Uklon станет частью экосистемы VEON, которая уже обслуживает 120 миллионов активных пользователей ежемесячно в пяти странах .

Александр Комаров, CEO «Киевстар», подчеркнул, что покупка Uklon позволит компании объединить усилия двух лидеров рынка , что значительно улучшит цифровой опыт пользователей.

Что дальше? Планы на будущее

Uklon активно развивает не только сервис такси, но и AdTech-решения для бизнеса , городскую логистику и корпоративные перевозки. По словам Дмитрия Дубровского, соучредителя Uklon , у компании всегда были амбиции выхода на новые рынки, и поддержка «Киевстар» позволит масштабировать бизнес еще быстрее .

VEON продолжает инвестировать в цифровое будущее Украины. Компания ранее заявила о планах вложить $1 миллиард в развитие телеком-технологий в стране с 2023 по 2027 год. Также оператор сотрудничает с Starlink для улучшения связи.

Еще одно важное событие – предстоящий листинг «Киевстар» на Nasdaq в США. Соглашение с Cohen Circle Acquisition Corp. позволит компании выйти на американский фондовый рынок под тикером KYIV уже в третьем квартале 2025 года .

О компаниях

VEON – глобальный цифровой оператор, предоставляющий услуги связи и цифровые сервисы для почти 160 миллионов клиентов в шести странах .

– глобальный цифровой оператор, предоставляющий услуги связи и цифровые сервисы для . «Киевстар» – крупнейший телеком-оператор Украины из 23 млн мобильных абонентов и 1,1 млн клиентов фиксированного интернета .

– крупнейший телеком-оператор Украины из и . Uklon – ведущая украинская технологическая компания, более 15 лет развивающая рынок такси и городской логистики.

Покупка Uklon «Киевстаром» – важный шаг для обеих компаний. Это расширяет возможности Uklon для развития новых услуг, а «Киевстар» получает доступ к перспективному рынку мобильности и доставки . VEON, в свою очередь, укрепляет свои позиции в сфере цифровых сервисов, расширяя экосистему услуг внутри Украины и за ее пределами.

Ранее компания Uklon представила инновационную рекламную платформу для бизнеса.