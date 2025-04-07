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Владимир Зеленский подписал закон, который закрепляет права добросовестных владельцев имущества и земли. Попытка заблокировать инициативу через петицию не увенчалась успехом.
Владимир Зеленский подписал закон, который закрепляет права добросовестных владельцев имущества и земли. Попытка заблокировать инициативу через петицию не увенчалась успехом.
Политика
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Закон № 12089 подписан: у добросовестных владельцев не будут забирать землю спустя 10 лет

Президент Владимир Зеленский 7 апреля утвердил законопроект №12089, направленный на защиту лиц, которые приобрели имущество или земельные участки без ведома о возможной незаконности предыдущих сделок. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на сайте Верховной Рады.

Этот шаг стал официальным завершением законодательной инициативы, вызвавшей широкий общественный резонанс и попытки её оспорить через механизм петиции, которая, однако, осталась без результата.

Документ, принятый Верховной Радой в марте, ограничивает срок, в течение которого возможно вернуть государству или общине ранее отчуждённые объекты — он составляет 10 лет. Это означает, что если гражданин или компания владеют имуществом более десяти лет и на момент покупки не знали о его проблемном происхождении, государство не сможет его изъять.

Автор законопроекта, депутат Игорь Фрис, пояснил, что по-прежнему остаётся возможность оспорить сделки через гражданские суды, если с момента выбытия прошло не более трёх, пяти или семи лет — в зависимости от обстоятельств. Однако добросовестность приобретателя не учитывается, если речь идёт о хищении государственной собственности, независимо от времени — такие случаи относятся к сфере уголовного преследования и не имеют срока давности.

Тем не менее, для ряда объектов исключения сохранены. Речь идёт о стратегически важных активах — от объектов критической инфраструктуры и гидротехнических сооружений до участков природно-заповедного фонда и культурного наследия. В подобных случаях государство может истребовать имущество, но только при условии полной компенсации его рыночной стоимости через депозит суда. Это правило направлено на предотвращение убытков для тех, кто не знал о проблемах с объектом при его покупке.

В то же время, подписанный документ вызвал протестную реакцию. Ещё до его подписания, 28 марта на сайте Президента Украины появилась петиция с призывом заблокировать вступление закона в силу. В ней говорилось, что под прикрытием защиты добросовестных приобретателей на деле предлагается механизм узаконивания сомнительных сделок, совершённых через подставных лиц. В тексте петиции упоминались леса, водоёмы, оборонные и прибрежные земли — территории, которые, по мнению авторов, рискуют быть окончательно потеряны для государства.

Несмотря на критику, официального ответа на обращение в день подписания закона не поступило. Президент не изменил своего решения, а сторонники инициативы заявляют о приближении к стандартам цивилизованного обращения с частной собственностью.

Новый закон вступает в силу уже на следующий день после публикации, закрепляя право собственности для тысяч украинцев, которые в течение десятилетия добросовестно владели своим имуществом, не подозревая о его возможной проблемной истории.

Ранее мы писали о том, что Зеленский задекларировал 15 миллионов: почему выросли доходы семьи президента.

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