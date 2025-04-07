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Политика
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Закон о добросовестном приобретателе подписан: почему это важный шаг для инвестклимата Украины

Закон про добросовісного набувача підписано: чому це важливий крок для інвестклімату України

Принятие закона стало очередным важным шагом по укреплению правовой системы Украины.

Законопроект №12089, касающийся защиты добросовестного приобретателя, официально подписан. Его принятие стало очередным важным шагом в укреплении правовой системы Украины, в частности, в сфере защиты инвесторов. Об этом на своей странице написал совладелец Monobank, украинский бизнесмен Олег Гороховский, сообщает MigNews.

По словам Гороховского, принятие этого документа было одним из ключевых приоритетов в деятельности Совета предпринимателей, в который он также вовлечен. Бизнес-сообщество принимало непосредственное участие в подготовке законопроекта, и поэтому его подписание рассматривается как значительная победа для всех, кто работает над улучшением инвестиционного климата в стране.

Бизнесмен отметил:

Мы неоднократно отмечали: без реальной защиты прав инвесторов и гарантий сохранения вложений в приобретение земли трудно говорить о развитии бизнеса в Украине. Если нет уверенности в праве собственности, не будет инвестиций. А без инвестиций не будет и бизнеса, новых рабочих мест, уплаченных налогов. Земля так и останется непривлекательной для капитала.

Одна из ключевых норм закона предусматривает, что государство или община может обращаться в суд с требованием возврата имущества только в течение 10 лет. По мнению Гороховского, этого срока достаточно, чтобы разобраться в делах и вернуть имущество в случае нарушений. В то же время, закон не распространяется на стратегические объекты, природоохранные территории и памятники культурного наследия — эти категории остаются под особой охраной государства.

Гороховский добавил:

У меня есть один гектар земли – 50 соток в Днепре и примерно столько же в Киеве. Нет никаких «шкурняков» или частных интересов в этой теме. Мне важно, чтобы в Украине работали прозрачные и понятные правила игры. Я видел, как успешно развиваются страны, где частная собственность – это святое.

По его мнению, подписание этого закона — не только правовой, но и символический шаг, демонстрирующий готовность государства обеспечивать предполагаемые условия для ведения бизнеса. Это еще один важный сигнал потенциальным инвесторам, как внутренним, так и международным, что Украина готова защищать их права и интересы.

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