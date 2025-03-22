Закон об акцизе на табак: что изменится и на сколько вырастут цены на сигареты

Законодательные изменения уже вступили в силу.

Законодательные изменения, касающиеся повышения акцизов на табачные изделия, уже вступили в силу и приведут к значительным изменениям в стоимости сигарет, пишет MigNews со ссылкой на источник Tme/yzheleznyak.

Правительство обосновывает это необходимостью выполнения обязательств перед Европейским Союзом и ростом поступлений в бюджет. В результате цены на табачные изделия будут расти, и потребители ощутят это на собственных кошельках.

▪️ Повышение ставок акциза на табачные изделия является обязательством Украины перед Европейским Союзом. Правительство надеется, что это позволит дополнительно привлечь около 27,1 млрд грн в государственный бюджет.

▪️ Законопроект был принят Верховной Радой еще 4 декабря, и новые ставки акциза должны были заработать с 1 января. Однако из-за задержки с подписанием документа президентом государство потеряло 2,1 млрд грн, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

▪️ Теперь ставки акцизов на табак будут исчисляться не в гривнах, а в евро. Это решение принято во избежание влияния девальвации на размер акциза.

▪️ В настоящее время ставка акциза составляет около 60 евро за 1000 сигарет. По плану до конца 2028 года эта сумма должна вырасти до 90 евро.

▪️ Как это повлияет на цены для потребителей? Если в 2024 году цена пачки сигарет составляет 100 грн, то в 2025 году она может достичь 135 грн, в 2026 году – 155 грн, в 2027 году – 178 грн, а в 2028 году – 205 грн.

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