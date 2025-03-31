Залужный развеял слухи о возможном участии в президентских выборах Украины

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, опроверг слухи о возможности баллотироваться на пост президента. После того, как появились сообщения о его политических амбициях, он решил дать четкое объяснение. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на РБК-Украина.

Залужный заявил, что его основной задачей на данный момент является сохранение Украины в условиях войны, а не участие в политической гонке. «Мой ответ на этот вопрос не изменился. Пока идет война, нам всем нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую», — сказал эксгенерал.

Несмотря на высокий уровень доверия к нему и многочисленные предположения о его возможном участии в президентских выборах, Залужный остается вне политических процессов. Хотя некоторые из его коллег высказывают разные мнения о его дальнейших планах, сам он настаивает, что не собирается менять свой курс.

На данный момент Залужный активно развивает свою карьеру дипломата, занимая пост посла Украины в Великобритании, и продолжает избегать политических спекуляций, возникающих вокруг его имени.

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