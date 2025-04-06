Заправки в Украине начнут смешивать бензин с биоэтанолом: как это повлияет на ваш автомобиль и когда вступит в силу новый закон

С 1 мая в Украине вступит в силу новое требование законодательства.

С 1 мая в Украине вступит в силу новое требование законодательства о составе горючего. Теперь заправки обязаны добавлять биоэтанол к бензину. Минимальное количество биоэтанола, которое будет содержать топливо, составит 5%. Это решение является частью европейских стандартов и имеет целью уменьшить влияние автомобильных выбросов на окружающую среду, пишет MigNews со ссылкой на источник Telegraf.com.ua.

Однако есть некоторые важные аспекты, на которые следует обратить внимание водителям. Поскольку количество биоэтанола в топливе не будет маркироваться, проверить его точную концентрацию невозможно. Это может оказаться проблемой, поскольку избыток или недостаточное количество спирта может влиять на работу автомобильного двигателя. В частности, при повышенной концентрации биоэтанола могут возникнуть проблемы с работой системы впрыска топлива, а также возможно повреждение некоторых компонентов двигателя, таких как топливные фильтры, насос и форсунки.

Кроме того, смешение бензина с биоэтанолом может привести к коррозии металлических деталей в системах горючего. В этой связи эксперты советуют водителям быть осторожными и обращать внимание на состояние своего автомобиля, особенно в случае использования горючего с повышенным содержанием биоэтанола. В будущем автовладельцам, вероятно, будет рекомендовано проводить дополнительные проверки технического состояния автомобиля для предотвращения возможных проблем с двигателем и другими важными компонентами.

Напомним, что цены на бензин, дизель и автогаз увеличатся на 9%.