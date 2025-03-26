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Политика
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Запрет на удары: какие стратегические объекты попали в список по договоренностям РФ и Украины

Ограничения относятся к объектам, имеющим ключевое значение для производства, передачи и хранения энергоресурсов.

В связи с достигнутыми договоренностями между Россией и Украиной был введен временный мораторий на удары по ряду стратегически важных энергетических объектов, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/news_kremlin.

Это решение направлено на обеспечение стабильности энергосистем, уменьшение гуманитарных рисков и предотвращение возможных катастрофических последствий для гражданских населения обеих стран. Ограничения относятся к объектам, имеющим ключевое значение для производства, передачи и хранения энергоресурсов. Согласно условиям соглашения, запрещается наносить удары по следующим объектам:

▪️ Нефтеперерабатывающие предприятия – стратегические объекты, занимающиеся обработкой нефти и переработкой нефтепродуктов. Эти предприятия являются важной частью энергетической инфраструктуры, и их уничтожение может оказать существенное влияние на энергетическую и экономическую ситуацию в обеих странах.

▪️ Нефтепроводы, газопроводы и хранилища, включая насосные станции – эти объекты обеспечивают транспортировку нефти, газа и других энергоресурсов. Их повреждение приведет к значительным перебоям в снабжении энергией и может иметь серьезные последствия как для энергетической безопасности, так и для экономической стабильности.

▪️ Энергетическая инфраструктура – включает в себя объекты, которые производят и передают электрическую энергию, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные пункты. Атаки на эти объекты могут повлечь за собой масштабные перебои с электроснабжением, что скажется на жизнедеятельности граждан и экономике.

▪️ Атомные электростанции – это объекты с чрезвычайно высоким уровнем риска. Их повреждение или уничтожение может привести к катастрофическим последствиям, включая радиационное загрязнение, которое может повлиять не только на обе страны, но и на соседние регионы.

▪️ Дамбы гидроэлектростанций – эти стратегические объекты обеспечивают стабильную работу гидроэлектростанций, и повреждение дамб может привести к большим наводнениям, разрушению инфраструктуры и нарушению энергоснабжения.

Напомним, что недавно был опубликован полный текст соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и восстановлении страны.

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