Зеленский подписал закон о сертификации психологов: что изменится и как получить разрешение на работу

Законопроект предусматривает обязательную сертификацию психологов и психотерапевтов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12030, предусматривающий обязательную сертификацию психологов и психотерапевтов , пишет MigNews. Это нововведение направлено на повышение профессионального уровня специалистов в сфере психического здоровья и улучшение качества предоставления психологических услуг.

Что предполагает сертификация?

Согласно закону, будет создана Национальная комиссия по вопросам психического здоровья , которая будет заниматься:

разработкой критериев и стандартов для сертификации психологов;

координацией работы государственных учреждений, профессиональных ассоциаций и организаций;

контролем соблюдения профессиональных стандартов в сфере психологических услуг.

Кому нужна сертификация?

Сертификация станет обязательной для:

практикующих психологов;

психотерапевтов;

специалистов, работающих в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

Без сертификата специалисты не смогут легально предоставлять услуги или работать в официальных учреждениях.

Как пройти сертификацию?

Зарегистрироваться в Национальной комиссии по психическому здоровью после ее создания. Соответствовать критериям образования и профессионального опыта. Пройти аттестацию или подтверждение квалификации по специальной процедуре. Получить сертификат , который будет обязательным для работы в сфере психологической помощи.

Зачем вводят сертификацию?

Главная цель – защитить клиентов от неквалифицированных специалистов и повысить уровень доверия к психологическим услугам в Украине.

Введение сертификации также будет способствовать развитию государственных и местных программ поддержки психического здоровья, в частности, для детей, молодежи, военнослужащих, ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Ожидается, что в ближайшее время будут обнародованы детальные требования и условия сертификации.