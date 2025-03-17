Зеленский подписал закон о сертификации психологов: что изменится и как получить разрешение на работу

Законопроект предусматривает обязательную сертификацию психологов и психотерапевтов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12030, предусматривающий обязательную сертификацию психологов и психотерапевтов , пишет MigNews. Это нововведение направлено на повышение профессионального уровня специалистов в сфере психического здоровья и улучшение качества предоставления психологических услуг.
Что предполагает сертификация?
Согласно закону, будет создана Национальная комиссия по вопросам психического здоровья , которая будет заниматься:
- разработкой критериев и стандартов для сертификации психологов;
- координацией работы государственных учреждений, профессиональных ассоциаций и организаций;
- контролем соблюдения профессиональных стандартов в сфере психологических услуг.
Кому нужна сертификация?
Сертификация станет обязательной для:
- практикующих психологов;
- психотерапевтов;
- специалистов, работающих в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.
Без сертификата специалисты не смогут легально предоставлять услуги или работать в официальных учреждениях.
Как пройти сертификацию?
- Зарегистрироваться в Национальной комиссии по психическому здоровью после ее создания.
- Соответствовать критериям образования и профессионального опыта.
- Пройти аттестацию или подтверждение квалификации по специальной процедуре.
- Получить сертификат , который будет обязательным для работы в сфере психологической помощи.
Зачем вводят сертификацию?
Главная цель – защитить клиентов от неквалифицированных специалистов и повысить уровень доверия к психологическим услугам в Украине.
Введение сертификации также будет способствовать развитию государственных и местных программ поддержки психического здоровья, в частности, для детей, молодежи, военнослужащих, ветеранов и внутренне перемещенных лиц.
Ожидается, что в ближайшее время будут обнародованы детальные требования и условия сертификации.