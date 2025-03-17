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Политика
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Зеленский подписал закон о сертификации психологов: что изменится и как получить разрешение на работу

Законопроект предусматривает обязательную сертификацию психологов и психотерапевтов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12030, предусматривающий обязательную сертификацию психологов и психотерапевтов , пишет MigNews. Это нововведение направлено на повышение профессионального уровня специалистов в сфере психического здоровья и улучшение качества предоставления психологических услуг.

Что предполагает сертификация?

Согласно закону, будет создана Национальная комиссия по вопросам психического здоровья , которая будет заниматься:

  • разработкой критериев и стандартов для сертификации психологов;
  • координацией работы государственных учреждений, профессиональных ассоциаций и организаций;
  • контролем соблюдения профессиональных стандартов в сфере психологических услуг.

Кому нужна сертификация?

Сертификация станет обязательной для:

  • практикующих психологов;
  • психотерапевтов;
  • специалистов, работающих в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

Без сертификата специалисты не смогут легально предоставлять услуги или работать в официальных учреждениях.

Как пройти сертификацию?

  1. Зарегистрироваться в Национальной комиссии по психическому здоровью после ее создания.
  2. Соответствовать критериям образования и профессионального опыта.
  3. Пройти аттестацию или подтверждение квалификации по специальной процедуре.
  4. Получить сертификат , который будет обязательным для работы в сфере психологической помощи.

Зачем вводят сертификацию?

Главная цель – защитить клиентов от неквалифицированных специалистов и повысить уровень доверия к психологическим услугам в Украине.

Введение сертификации также будет способствовать развитию государственных и местных программ поддержки психического здоровья, в частности, для детей, молодежи, военнослужащих, ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Ожидается, что в ближайшее время будут обнародованы детальные требования и условия сертификации.

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