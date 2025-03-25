Зеленский подпишет закон об отмене перевода часов

Многие страны уже отказались от перехода на летнее время.

В Украине идет обсуждение вопроса отмены перевода часов на летнее время, которое уже давно вызывает споры в обществе. Эта практика, существующая в целях экономии электроэнергии, часто критикуется из-за негативного влияния на здоровье и благосостояние людей. Вопросы адаптации к измененным графикам, а также дискомфорт, связанный с переходом на летнее время, заставляют украинцев задуматься над целесообразностью этой традиции. В свете современных технологий и научных исследований аргументы в пользу отмены перевода часов становятся все более убедительными, пишет MigNews.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выразил уверенность в том, что президент Украины Зеленский подпишет законопроект, предусматривающий отмену перевода часов на летнее время. На состоявшемся в четверг брифинге он отметил, что не видит оснований для того, чтобы законопроект не был подписан, и что логично его принять после перехода на зимнее время.

Стефанчук подчеркнул, что результаты исследований, проведенных европейскими научными учреждениями, свидетельствуют о том, что экономия, достигаемая благодаря переводу стрелок часов, «абсолютно несущественна» в условиях наличия новейших технологий. Это ставит под вопрос целесообразность традиционной практики перехода на летнее время, которая уже давно вызывает дискуссии в обществе.

Согласно международной практике многие страны уже отказались от перехода на летнее время, в частности, Европейский Союз рассматривает возможность отмены этой практики. Причины, побуждающие к такому шагу, разнообразны: от удобства граждан до улучшения энергетической эффективности и уменьшения стресса на здоровье населения.

В обществе также активно обсуждаются преимущества и недостатки отмены перевода часов. Сторонники отмены отмечают преимущества стабильного режима, что положительно скажется на сне, продуктивности и общем самочувствии людей. В то же время противники выражают обеспокоенность, что это может повлиять на адаптацию к новым графикам работы и школьному обучению.

Когда именно президент Украины примет решение о законопроекте, пока остается под вопросом. Однако то, что этот вопрос стал объектом внимания и обсуждения, говорит о том, что украинское общество готово к переменам. Остается лишь дождаться окончательного решения, которое, безусловно, отразится на повседневной жизни многих граждан.

Кстати, сегодня также Центрэнерго предупредили, когда могут вернуть графики отключений электроэнергии.