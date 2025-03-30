Зеленский поручил своей команде подготовку к выборам после прекращения огня: вероятная дата

По имеющейся информации, выборы могут пройти уже летом.

Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание, в ходе которого поручил начать подготовку к проведению выборов после полного прекращения боевых действий в Украине. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве, пишет MigNews.

По данным издания, Соединенные Штаты рассчитывают на достижение устойчивого перемирия уже к концу апреля. В этом году Пасха выпадает на 20 апреля, и такой символический момент, по оценкам дипломатов, может способствовать заключению договоренностей о прекращении огня.

Одним из ключевых факторов, свидетельствующих о приближении выборов, станет решение Верховной Рады относительно дальнейшего продления или прекращения действия военного положения. Как отмечает The Economist , информацию о возможных выборах могут официально подтвердить уже до 5 мая — именно тогда парламент должен принять решение о дальнейшей судьбе военного положения, истекающего 8 мая.

В то же время, источники издания утверждают, что в команде президента уже активно готовятся к возможной предвыборной кампании. В частности речь идет об участии Владимира Зеленского в выборах на второй срок.

По имеющейся информации, выборы могут пройти уже летом. В окружении президента, по данным источников, рассматривают возможность объявить выборы в сжатые сроки уже в июле. Это может дать предпочтение действующему главе государства, поскольку короткое время на подготовку может усложнить организацию полноценных кампаний для потенциальных оппонентов.

Пока официальных заявлений по этому поводу не поступало. В то же время дискуссии о возможности проведения выборов в условиях войны ведутся уже не первый месяц. В международных кругах неоднократно поднимали тему демократических процедур в Украине, особенно на фоне продолжающейся войны с Россией.

Ожидается, что в ближайшие недели могут стать решающими для определения избирательного курса Украины. Если военное положение не будет продолжено, юридические препятствия для выборов могут быть устранены, открывая путь первой общенациональной кампании с начала полномасштабной войны.

Кстати, недавно стало известно, будет ли Залужный баллотироваться в президенты Украины.