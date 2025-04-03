Зеленский ввел в действие пожизненные санкции против олигархов: у Порошенко забирают все имущество

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении пожизненных санкций против ряда влиятельных бизнесменов и политиков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении пожизненных санкций против ряда влиятельных бизнесменов и политиков. В санкционный список попали Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго и Виктор Медведчук. Эти ограничения означают полную утрату прав на имущество и значительные экономические ограничения для лиц, в отношении которых они применены, пишет MigNews.
Какие ограничения предполагают санкции?
Санкции, утвержденные решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривают следующие меры:
- Блокировка активов – все финансовые и материальные ресурсы подсанкционных лиц подлежат аресту, а их использование запрещено.
- Лишение государственных наград и знаков отличия – все полученные ранее государственные награды и почетные звания отменяются.
- Ограничение торговых операций – санкционированные лица упускают возможность вести бизнес в Украине.
- Запрет транзита, перевозок и авиаперелетов – ограничивается возможность передвижения по территории страны.
- Предотвращение выведения капитала – финансовые потоки попавших под санкции лиц контролируются, а вывод средств за границу становится невозможным.
- Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств – запрещается выплата долгов и проведение каких-либо финансовых операций.
- Ограничение участия в приватизации и аренде госимущества – санкционированные лица не могут приобретать или арендовать государственные активы.
- Запрет на использование радиочастотного спектра Украины – подсанкционные лица не могут владеть или пользоваться средствами связи, требующими лицензирования.
- Запрет на покупку земельных участков – лицам, на которых наложены санкции, запрещено приобретать право собственности на землю в Украине.
- Блокировка финансовых соглашений и операций с ценными бумагами – невозможность покупки, продажи или управления ценными бумагами, а также выплаты дивидендов.
Кого относятся к новым санкциям?
Санкционный список включает в себя пятерых известных бизнесменов и политиков:
- Петр Порошенко – пятый президент Украины, бизнесмен.
- Игорь Коломойский – олигарх, бывший владелец «ПриватБанка».
- Геннадий Боголюбов – бизнес-партнер Коломойского.
- Константин Жеваго – владелец финансово-промышленной группы.
- Виктор Медведчук – пророссийский политик и бизнесмен.
Введенные санкции являются частью политики Украины по борьбе с олигархами и коррупцией. Раньше под санкции попадали и другие лица, связанные с большой политикой и бизнесом, но пожизненные ограничения такого масштаба используются впервые.
Напомним, что ранее Порошенко разоблачили на новой схеме: он зарабатывал на украинцах из-за донатов.