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Политика
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Зеленский ввел в действие пожизненные санкции против олигархов: у Порошенко забирают все имущество

Зеленський увів у дію пожиттєві санкції проти олігархів: у Порошенка забирають все майно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении пожизненных санкций против ряда влиятельных бизнесменов и политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении пожизненных санкций против ряда влиятельных бизнесменов и политиков. В санкционный список попали Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго и Виктор Медведчук. Эти ограничения означают полную утрату прав на имущество и значительные экономические ограничения для лиц, в отношении которых они применены, пишет MigNews.

Какие ограничения предполагают санкции?

Санкции, утвержденные решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривают следующие меры:

  • Блокировка активов – все финансовые и материальные ресурсы подсанкционных лиц подлежат аресту, а их использование запрещено.
  • Лишение государственных наград и знаков отличия – все полученные ранее государственные награды и почетные звания отменяются.
  • Ограничение торговых операций – санкционированные лица упускают возможность вести бизнес в Украине.
  • Запрет транзита, перевозок и авиаперелетов – ограничивается возможность передвижения по территории страны.
  • Предотвращение выведения капитала – финансовые потоки попавших под санкции лиц контролируются, а вывод средств за границу становится невозможным.
  • Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств – запрещается выплата долгов и проведение каких-либо финансовых операций.
  • Ограничение участия в приватизации и аренде госимущества – санкционированные лица не могут приобретать или арендовать государственные активы.
  • Запрет на использование радиочастотного спектра Украины – подсанкционные лица не могут владеть или пользоваться средствами связи, требующими лицензирования.
  • Запрет на покупку земельных участков – лицам, на которых наложены санкции, запрещено приобретать право собственности на землю в Украине.
  • Блокировка финансовых соглашений и операций с ценными бумагами – невозможность покупки, продажи или управления ценными бумагами, а также выплаты дивидендов.

Кого относятся к новым санкциям?

Санкционный список включает в себя пятерых известных бизнесменов и политиков:

  • Петр Порошенко – пятый президент Украины, бизнесмен.
  • Игорь Коломойский – олигарх, бывший владелец «ПриватБанка».
  • Геннадий Боголюбов – бизнес-партнер Коломойского.
  • Константин Жеваго – владелец финансово-промышленной группы.
  • Виктор Медведчук – пророссийский политик и бизнесмен.

Введенные санкции являются частью политики Украины по борьбе с олигархами и коррупцией. Раньше под санкции попадали и другие лица, связанные с большой политикой и бизнесом, но пожизненные ограничения такого масштаба используются впервые.

Напомним, что ранее Порошенко разоблачили на новой схеме: он зарабатывал на украинцах из-за донатов.

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