Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина достигла договоренностей с Дональдом Трампом касательно противовоздушной обороны и вооружений, которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки. Украина готова не только закупать необходимое оружие, но и экспортировать свои технологические разработки, включая дронов. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на обращение Владимира Зеленского 19 июля.

«Договоренности с президентом Трампом должны быть исполнены как можно быстрее», – отметил Зеленский в своем вечернем обращении 19 июля.

По словам главы государства, он получил отчет от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по ряду вопросов, включая американское направление.

«Мы работаем над ускорением реализации договоренностей с президентом Трампом, особенно в сфере ПВО и нового соглашения по оружию. Украина нацелена на максимально быструю продуктивность», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент сообщил, что Украина готова не только приобретать оружие, но и поставлять в США свои технологические разработки, в том числе дроны, которые доказали свою эффективность в защите жизни в ходе войны. Ожидается, что в следующую неделю будут подписаны дополнительные контракты, включая работу по дронам-перехватчикам.

Ранее мы писали о том, что США уже отгружают первые ракеты Patriot союзникам, а Франция отказалась от участия в закупках оружия для Украины.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images



