Президент Украины Владимир Зеленский может в определённом формате присоединиться к переговорам на Аляске. Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным пройдут именно там. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на данные американского телеканала CBS News.

Ранее Дональд Трамп объявил, что встреча состоится 15 августа на Аляске. Он назвал её «долгожданной» и подчеркнул символичность выбранного места.

Киев пока не делает официальных заявлений о возможном участии Зеленского. Источники в CBS News утверждают, что украинский президент может присоединиться к дискуссии.Детали остаются неизвестными.

В Кремле уже прокомментировали предстоящий саммит. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на переговорах планируется сосредоточиться на поиске путей долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Выбор Аляски в качестве площадки для встречи вызывает интерес. До 1867 года территория принадлежала Российской империи. Она вела здесь добычу пушнины, в частности морских котиков и выдр. Из-за трудных условий и снижения прибыли Россия решила продать регион.

Сделка была заключена в 1867 году — США приобрели Аляску за 7,2 млн долларов золотом. Тогда многие американцы относились к покупке скептически, называя её «пустыней Сьюарда» в честь инициатора сделки, госсекретаря Уильяма Сьюарда. Однако последующее открытие золота, нефти и других ресурсов превратило Аляску в стратегически важный и экономически выгодный регион США.

