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Зеленский назначил 16 новых послов: среди них — миссии в Японии, Канаде, Кении и ОАЭ. Кто эти люди и где Украина усиливает влияние?
Зеленский назначил 16 новых послов: среди них — миссии в Японии, Канаде, Кении и ОАЭ. Кто эти люди и где Украина усиливает влияние?
Политика
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Зеленский назначил 16 новых послов Украины и представителей в международных организациях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 июля серию указов о дипломатических назначениях. Согласно документам, опубликованным на официальном сайте главы государства, Украина получила новых послов в 16 зарубежных странах, а также представителей при ряде международных организаций, сообщает DNEWS. Официальные указы уже обнародованы на сайте Президента Украины.

Персоналии и назначения

В частности, в дипломатическом корпусе произошли следующие изменения:

  • Юрий Токарь стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Кении. Кроме того, он будет представлять страну в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и в Программе по населенным пунктам (ООН-Хабитат);
  • Максим Субх назначен послом в Государстве Кувейт;
  • Юлия Соколовская возглавит украинское посольство в Испании и станет Постоянным представителем при Всемирной туристической организации (UNWTO);
  • Оксана Селых будет представлять Украину в Султанате Оман;
  • Андрей Плахотнюк получил назначение в Канаду, а также станет Представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ICAO);
  • Сергей Погорельцев будет Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексике;
  • Сергей Нижинский отправляется с дипломатической миссией на Кипр;
  • Глеб Надоленко займёт пост посла в Малайзии;
  • Ярослав Мельник теперь представляет интересы Украины в Бельгии;
  • Юрий Лутовинов назначен послом в Японии;
  • Андрей Касьянов возглавит дипломатическое представительство в Анголе;
  • Виталий Боечко стал новым послом Украины в Эстонии;
  • Виталий Бачинский будет представлять страну в Боснии и Герцеговине;
  • Олег Балануца возглавит посольство в Объединённых Арабских Эмиратах и станет Постоянным представителем при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);
  • Олег Воронин назначен на пост посла в Алжире;
  • Олег Щерба получил назначение на дипломатическую миссию в Южно-Африканской Республике.

Эти назначения стали частью обновления внешнеполитического курса Украины. Новые представители будут отвечать не только за развитие двусторонних отношений, но и за укрепление сотрудничества в сфере энергетики, туризма, авиации и устойчивого развития.

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Фото: president.gov.ua

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