Президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 июля серию указов о дипломатических назначениях. Согласно документам, опубликованным на официальном сайте главы государства, Украина получила новых послов в 16 зарубежных странах, а также представителей при ряде международных организаций, сообщает DNEWS. Официальные указы уже обнародованы на сайте Президента Украины.
Персоналии и назначения
В частности, в дипломатическом корпусе произошли следующие изменения:
- Юрий Токарь стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Кении. Кроме того, он будет представлять страну в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и в Программе по населенным пунктам (ООН-Хабитат);
- Максим Субх назначен послом в Государстве Кувейт;
- Юлия Соколовская возглавит украинское посольство в Испании и станет Постоянным представителем при Всемирной туристической организации (UNWTO);
- Оксана Селых будет представлять Украину в Султанате Оман;
- Андрей Плахотнюк получил назначение в Канаду, а также станет Представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ICAO);
- Сергей Погорельцев будет Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексике;
- Сергей Нижинский отправляется с дипломатической миссией на Кипр;
- Глеб Надоленко займёт пост посла в Малайзии;
- Ярослав Мельник теперь представляет интересы Украины в Бельгии;
- Юрий Лутовинов назначен послом в Японии;
- Андрей Касьянов возглавит дипломатическое представительство в Анголе;
- Виталий Боечко стал новым послом Украины в Эстонии;
- Виталий Бачинский будет представлять страну в Боснии и Герцеговине;
- Олег Балануца возглавит посольство в Объединённых Арабских Эмиратах и станет Постоянным представителем при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);
- Олег Воронин назначен на пост посла в Алжире;
- Олег Щерба получил назначение на дипломатическую миссию в Южно-Африканской Республике.
Эти назначения стали частью обновления внешнеполитического курса Украины. Новые представители будут отвечать не только за развитие двусторонних отношений, но и за укрепление сотрудничества в сфере энергетики, туризма, авиации и устойчивого развития.
Ранее мы писали о кадровых перестановках в Правительстве Украины: кто вошел в новый Кабинет министров.
Фото: president.gov.ua