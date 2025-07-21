Президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 июля серию указов о дипломатических назначениях. Согласно документам, опубликованным на официальном сайте главы государства, Украина получила новых послов в 16 зарубежных странах, а также представителей при ряде международных организаций, сообщает DNEWS. Официальные указы уже обнародованы на сайте Президента Украины.

Персоналии и назначения

В частности, в дипломатическом корпусе произошли следующие изменения:

Юрий Токарь стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Кении. Кроме того, он будет представлять страну в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и в Программе по населенным пунктам (ООН-Хабитат);

стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Кении. Кроме того, он будет представлять страну в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и в Программе по населенным пунктам (ООН-Хабитат); Максим Субх назначен послом в Государстве Кувейт;

назначен послом в Государстве Кувейт; Юлия Соколовская возглавит украинское посольство в Испании и станет Постоянным представителем при Всемирной туристической организации (UNWTO);

возглавит украинское посольство в Испании и станет Постоянным представителем при Всемирной туристической организации (UNWTO); Оксана Селых будет представлять Украину в Султанате Оман;

будет представлять Украину в Султанате Оман; Андрей Плахотнюк получил назначение в Канаду, а также станет Представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ICAO);

получил назначение в Канаду, а также станет Представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ICAO); Сергей Погорельцев будет Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексике;

будет Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексике; Сергей Нижинский отправляется с дипломатической миссией на Кипр;

отправляется с дипломатической миссией на Кипр; Глеб Надоленко займёт пост посла в Малайзии;

займёт пост посла в Малайзии; Ярослав Мельник теперь представляет интересы Украины в Бельгии;

теперь представляет интересы Украины в Бельгии; Юрий Лутовинов назначен послом в Японии;

назначен послом в Японии; Андрей Касьянов возглавит дипломатическое представительство в Анголе;

возглавит дипломатическое представительство в Анголе; Виталий Боечко стал новым послом Украины в Эстонии;

стал новым послом Украины в Эстонии; Виталий Бачинский будет представлять страну в Боснии и Герцеговине;

будет представлять страну в Боснии и Герцеговине; Олег Балануца возглавит посольство в Объединённых Арабских Эмиратах и станет Постоянным представителем при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);

возглавит посольство в Объединённых Арабских Эмиратах и станет Постоянным представителем при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA); Олег Воронин назначен на пост посла в Алжире;

назначен на пост посла в Алжире; Олег Щерба получил назначение на дипломатическую миссию в Южно-Африканской Республике.

Эти назначения стали частью обновления внешнеполитического курса Украины. Новые представители будут отвечать не только за развитие двусторонних отношений, но и за укрепление сотрудничества в сфере энергетики, туризма, авиации и устойчивого развития.

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Фото: president.gov.ua