11 мая 2025 года, Киев — Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах, заявив, что Украина готова к встречам с Россией, но только при условии прекращения огня с 12 мая. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

В своем заявлении Зеленский отметил, что первым шагом к реальному окончанию войны является прекращение огня. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но только после того, как Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая. Зеленский назвал этот шаг «хорошим знаком», заявив, что он не видит смысла продолжать насилие даже один день.

Президент Украины также ответил на предложение Путина о прямых переговорах в Стамбуле, отметив, что для того, чтобы переговоры состоялись, необходимо прекратить огонь. Он выразил надежду, что Россия подтвердит полное, длительное и надежное прекращение огня начиная с 12 мая.

Фото: Виталий Носач

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