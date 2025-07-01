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Зеленский подписал закон о компенсации за неиспользованные отпуска военнослужащих. Узнайте, как это повлияет на выплаты при увольнении.
Зеленский подписал закон о компенсации за неиспользованные отпуска военнослужащих. Узнайте, как это повлияет на выплаты при увольнении.
Политика
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Зеленский подписал важный закон об отпусках военных: что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, который гарантирует военнослужащим компенсацию за неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

Закон касается как основных, так и дополнительных отпусков. В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таких нет, средства передаются наследникам.

Согласно новым правилам, они вступят в силу через месяц после официального опубликования закона.

Что касается отпусков военных, то в условиях военного положения украинские военнослужащие имеют право на 30 дней ежегодного отпуска, но не всегда могут воспользоваться ими из-за таких факторов, как боевые действия, нехватка личного состава в подразделениях и другие причины. При этом перенести неиспользованные дни отпуска на следующий год невозможно.

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