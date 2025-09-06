Суббота, 6 сентября, 2025
Зеленский отклонил встречу в Москве и пригласил Путина в Киев, назвав невозможным визит в столицу страны, ведущей ракетные атаки по Украине.
Зеленский отклонил встречу в Москве и пригласил Путина в Киев, назвав невозможным визит в столицу страны, ведущей ракетные атаки по Украине.
Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Киеве вместо Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского президента Владимира Путина провести переговоры в Москве и вместо этого предложил альтернативу — встретиться в Киеве. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на ABC News.

Зеленский подчеркнул, что не может посетить столицу государства-агрессора, в то время как Украина ежедневно подвергается ракетным ударам и военным атакам. По его словам, Киев остаётся единственно возможным местом для диалога при нынешних обстоятельствах.

«Он может приехать в Киев. Я не поеду в Москву, когда моя страна находится под обстрелами. Я не поеду в столицу террориста», — заявил украинский лидер.

Глава государства также выразил мнение, что инициатива Путина — не более чем попытка отложить реальные переговоры.

«Когда кто-то не хочет говорить во время войны, он может предлагать такие варианты, которые, возможно, покажутся приемлемыми. Но по сути — это затягивание», — добавил Зеленский.

Таким образом, украинский президент продемонстрировал готовность к диалогу, но на условиях, соответствующих текущей реальности и уважению к суверенитету страны.

Ранее мы писали о том, что Трамп заявил о сговоре РФ, Китая и КНДР против США.

Фото: Sarah Meyssonnier

