Президент Украины Владимир Зеленский может инициировать серьёзные кадровые изменения в Кабинете министров. Обсуждение возможных отставок ведётся на фоне репутационного кризиса и ухудшения имиджа центральной власти. По данным источников, речь идёт как о замене отдельных министров, так и о потенциальной смене премьер-министра. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

Подтверждением тому служит материал, в котором подробно изложены актуальные слухи и оценки представителей власти. Хотя конкретные решения пока не озвучены, в политических кругах уже фигурируют фамилии возможных отставников и претендентов на ключевые должности.

Причина обсуждений — скандал с вице-премьером Чернышовым

Сильнейший толчок к кадровым переменам дал репутационный удар, связанный с вице-премьером Александром Чернышовым. Несмотря на то, что ему удалось избежать ареста, в Офисе президента считают, что ситуация нанесла серьёзный ущерб имиджу власти. Поэтому, по словам источников, его отставка уже практически решена.

Скандал во время заграничной командировки

Слухи о побеге Чернышова возникли, когда он находился за границей. Официально было заявлено, что он в командировке до 22 июня. Однако 23 июня он сам пришёл в НАБУ, где ему вручили подозрение в злоупотреблении властью и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Обвинения по старой должности

Подозрение касается времени, когда Чернышов возглавлял Министерство развития общин и территорий — с марта 2020 года по ноябрь 2022 года. Таким образом, он стал шестым фигурантом дела о масштабной коррупционной схеме в строительной отрасли.

Отставка Шмыгаля: решение пока не принято

На фоне кризиса обсуждается также возможная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля. Однако, как отмечает один из собеседников издания, конкретных решений до середины июля, скорее всего, не будет.

Конференция по восстановлению — временной рубеж

Источник отмечает, что до конференции по восстановлению Украины отставка Шмыгаля маловероятна. После мероприятия ситуация может измениться, однако гарантий сохранения должности нет.

Кого ещё могут отправить в отставку

Кроме Шмыгаля и Чернышова, источники называют имена министров, чьи позиции могут оказаться под угрозой. Основаниями для увольнений называются критика со стороны парламентариев, недостаточные результаты работы и внутренние сомнения во власти.

Образование, соцполитика и здравоохранение

Оксен Лисовой, министр образования, может покинуть пост из-за претензий со стороны депутатов и низкой результативности. Аналогичная ситуация у министра социальной политики Оксаны Жолнович — её работа подвергается критике.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, по информации источников, сам рассматривает возможность ухода после четырёх лет на должности.

Молодёжная политика и дела ветеранов

Неопределённой остаётся судьба министра молодёжи и спорта Матвея Бедного. Также под вопросом находится Наталья Калмыкова, министр по делам ветеранов. Во власти сомневаются в её эффективности, но пока не определились с возможной заменой.

Возможные новые назначения

При условии отставки Шмыгаля основным кандидатом на пост премьер-министра считается Юлия Свириденко, которая сейчас возглавляет Министерство экономики.

Кулеба, Пидласа и Клименко

Вице-премьер Алексей Кулеба может быть назначен министром экономики или энергетики в случае ухода Германа Галущенко.

Роксолана Пидласа, глава бюджетного комитета Верховной Рады, рассматривается как потенциальный министр финансов вместо Сергея Марченко. Однако во фракции «Слуга народа» отмечают, что западные партнёры Украины выступают против этого назначения.

Также обсуждается перевод министра внутренних дел Игоря Клименко на должность вице-премьера.

Что известно о будущем Умерова

Вопреки слухам, вопрос об отставке министра обороны Рустема Умерова на данный момент не поднимается. Ранее действительно обсуждалась возможность его перевода в посольство Украины в США, но от этой идеи уже отказались.

Ранее мы писали о том, что назначен новый Генпрокурор: кто такой Руслан Кравченко.

Фото: president.gov.ua