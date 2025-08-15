Пятница, 15 августа, 2025
Лунный календарь на 16 августа 2025: 23 лунный день в фазе старой Луны, влияние Тельца и Близнецов. Советы, как прожить день осознанно.
Общество
Время чтения 1 мин.

23 лунный день 16 августа 2025 года: энергия перемен и мудрого принятия

В субботу, 16 августа 2025 года, наступает 23 лунный день — один из самых противоречивых и нестабильных в лунном месяце. Это время, когда скрытые процессы выходят наружу, провоцируя изменения, внутреннюю борьбу и неожиданные реакции. Луна находится в фазе стареющей убывающей Луны, переходя из Тельца в знак Близнецов. Такое сочетание требует от нас особой внимательности к собственным мыслям, реакциям и поступкам. Не пытайтесь удерживать привычное — позвольте обновлению прийти в вашу жизнь. Детали — в стетье от DNEWS.

Лунный день и его влияние с 0:00 до 21:47

В течение большей части суток продолжается 23 лунный день. Это период, когда могут активизироваться разрушительные тенденции, внутренние страхи и неуверенность. Сами астрологи предупреждают: этот день часто становится ареной для провокаций, ссор и импульсивных решений. Однако тот, кто умеет распознавать сигналы Вселенной и управлять собой, получает шанс на рост.

Что важно в 23 лунный день:

  • избегайте агрессии и конфронтаций, особенно с близкими
  • не сдерживайте перемены, даже если они пугают
  • будьте гибкими, позволяйте себе адаптироваться к новым условиям
  • сохраняйте внутренний покой, не позволяя эмоциям захлестнуть разум

Фаза Луны: старая убывающая Луна

С 8:14 начинается заключительная 4-я лунная фаза — старая убывающая Луна. Это время, когда энергия Луны идёт на спад, а вместе с ней угасает и внутренняя активность. В такие дни не стоит начинать важные дела, подписывать соглашения или вступать в конфликты. Гораздо мудрее:

  • завершать начатое
  • анализировать события последних недель
  • переосмысливать личные цели
  • заниматься оздоровлением и отдыхом

Особенно полезны будут спокойные практики: медитации, чтение, йога, пребывание на природе.

Луна в знаке Тельца и переход в Близнецы

С полуночи до 19:11 Луна находится в земном знаке Тельца. Это дарит дню устойчивость, уравновешенность, практичность. Время благоприятное для работы с финансами, наведения порядка в доме, завершения бытовых дел.

С 19:11 Луна переходит в воздушных Близнецов, и энергия дня меняется. Возрастает эмоциональная подвижность, ментальная активность, тяга к информации и контактам. Ближе к вечеру лучше отказаться от серьёзных разговоров и погрузиться в лёгкое общение, развлечение или обучение.

День недели: суббота под покровительством Сатурна

16 августа — суббота, день, которым управляет планета Сатурн. Это день мудрости, уединения и дисциплины. Астрологи рекомендуют:

  • избегать суеты и многозадачности
  • заниматься делами, требующими сосредоточенности
  • устраивать перезагрузку — как физическую, так и ментальную

Сатурн любит тишину, порядок и логику. Поэтому не стоит перегружать себя обязательствами — лучше подвести итоги недели, отдохнуть и подумать о будущем.

Астрономические данные на 16 августа 2025 года

Показатель:
Фаза Луны — 3-я четверть с 8:14
Возраст Луны — 22 дней 7 ч 42 мин
Освещённость диска — 48.2%
Видимость Луны — 1971.91 arcsec
Расстояние до Луны — 363592 км
Элонгация — -87.9°
Положение на 12:00 — Высота: +22°00′, Азимут: 280°19′

Восход и заход Луны 16 августа

Заход Луны — 15:12, азимут: 316°58′
Восход Луны — 21:47, азимут: 040°57′

Ближайшие лунные фазы

Новолуние: 24 июля 2025 в 22:12
1-я четверть: 1 августа 2025 в 15:41
Полнолуние: 9 августа 2025 в 10:57
3-я четверть: 16 августа 2025 в 08:14
Следующее новолуние: 23 августа 2025 в 09:07

23 лунный день 16 августа 2025 года — не повод бояться перемен, а возможность взглянуть на себя и мир с новой позиции. Слушайте себя, избегайте споров и позвольте обновлению войти в вашу жизнь. Это день, когда уединение становится источником силы, а тишина — ключом к внутреннему балансу.

Ранее мы писали о том, какой лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

