Переходный период перед новолунием требует от нас сосредоточенности и осознанности. 24 лунный день 17 августа 2025 года несёт в себе мощный импульс для тех, кто готов действовать с умом и решимостью. Этот день даёт шанс не только реализовать сложные задачи, но и укрепить своё тело и дух. Прислушайтесь к астрологическим рекомендациям от DNEWS, чтобы извлечь максимум пользы.
Лунные сутки, фазы и знаки: что влияет на 17 августа
Астрологическая картина дня задаёт энергичный ритм, но требует сдержанности. Перед переходом к финальной фазе Луны важно правильно распределить усилия.
Луна в знаке Близнецы: гибкость и лёгкость
Луна с самого утра и до конца суток находится в знаке Близнецов, что делает день подвижным и немного хаотичным. С одной стороны, это способствует решению множества мелких задач. С другой — мешает сосредоточиться на чём-то крупном. Близнецы обостряют любознательность, тягу к общению, поэтому особенно удачными будут встречи, лёгкие переговоры и всё, что требует быстрого переключения внимания.
24 лунный день: работа с телом и энергией
С 0:00 до 22:18 продолжается 24-й лунный день. Это день огромного физического потенциала. Мощная энергия идеально подходит для физических нагрузок, занятий спортом, активного труда. Важно не распыляться на мелочи — распределите силы осознанно, и вы сможете выполнить больше, чем обычно. Энергия этого дня требует выхода: лучше потратить её с пользой, чем накопить и «взорваться» вечером.
25 лунный день начинается в 22:18
С 22:18 наступает 25-й лунный день — более спокойный и внутренне сосредоточенный. Это хороший вечер для чтения, размышлений, медитаций и осмысления результатов дня. Старайтесь в это время избегать перегрузок.
Лунная фаза: старая убывающая Луна
С 8:14 Луна перешла в фазу старой убывающей. Это финальный этап перед новолунием, когда энергии становится всё меньше, и любые действия требуют больше усилий. В такие дни важно не перенапрягаться и не вступать в конфликты. Лучше заняться подведением итогов, планированием, отдыхом, лечением и избавлением от всего лишнего.
День недели: воскресенье под покровительством Солнца
☉ Воскресенье — день Солнца, источника света, радости и уверенности. Энергетика дня способствует празднованию, укреплению связей, благородным поступкам. Рекомендуется отдых, прогулки на природе, поход в гости, культурные мероприятия. Также это удачное время для принятия долгосрочных решений, начала новых замыслов и благодарности миру.
Астрономические характеристики Луны 17 августа
|Параметр
|Значение
|Возраст Луны
|23 дней 9 часов 31 мин
|Освещённость диска
|36,9%
|Расстояние до Земли
|364 979 км
|Угловой диаметр
|1964.41 arcsec
|Высота Луны в 12:00
|+32°26′
|Азимут Луны в 12:00
|271°11′
Восход и заход Луны
|Событие
|Время
|Азимут
|Заход Луны
|16:45
|324°49′
|Восход Луны
|22:18
|034°10′
Что делать 17 августа 2025 года, а что лучше отложить
Рекомендуется:
- заниматься спортом и физическим трудом;
- распределять нагрузки;
- завершать начатое;
- устраивать активный отдых;
- общаться с друзьями;
- быть щедрыми и открытыми.
Избегайте:
- перенапряжения и конфликтов;
- затягивания с делами;
- критики окружающих;
- пустых разговоров и споров.
Ранее мы писали о том, какой лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца.