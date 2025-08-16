Суббота, 16 августа, 2025
27.6 C
Киев
24 лунный день 17 августа 2025 года — день силы и решительности. Как правильно распределить энергию, что делать, а чего избегать.
Общество
Время чтения 1 мин.

24 лунный день 17 августа 2025 года: огромная сила и новые цели

Переходный период перед новолунием требует от нас сосредоточенности и осознанности. 24 лунный день 17 августа 2025 года несёт в себе мощный импульс для тех, кто готов действовать с умом и решимостью. Этот день даёт шанс не только реализовать сложные задачи, но и укрепить своё тело и дух. Прислушайтесь к астрологическим рекомендациям от DNEWS, чтобы извлечь максимум пользы.

Лунные сутки, фазы и знаки: что влияет на 17 августа

Астрологическая картина дня задаёт энергичный ритм, но требует сдержанности. Перед переходом к финальной фазе Луны важно правильно распределить усилия.

Луна в знаке Близнецы: гибкость и лёгкость

Луна с самого утра и до конца суток находится в знаке Близнецов, что делает день подвижным и немного хаотичным. С одной стороны, это способствует решению множества мелких задач. С другой — мешает сосредоточиться на чём-то крупном. Близнецы обостряют любознательность, тягу к общению, поэтому особенно удачными будут встречи, лёгкие переговоры и всё, что требует быстрого переключения внимания.

24 лунный день: работа с телом и энергией

С 0:00 до 22:18 продолжается 24-й лунный день. Это день огромного физического потенциала. Мощная энергия идеально подходит для физических нагрузок, занятий спортом, активного труда. Важно не распыляться на мелочи — распределите силы осознанно, и вы сможете выполнить больше, чем обычно. Энергия этого дня требует выхода: лучше потратить её с пользой, чем накопить и «взорваться» вечером.

25 лунный день начинается в 22:18

С 22:18 наступает 25-й лунный день — более спокойный и внутренне сосредоточенный. Это хороший вечер для чтения, размышлений, медитаций и осмысления результатов дня. Старайтесь в это время избегать перегрузок.

Лунная фаза: старая убывающая Луна

С 8:14 Луна перешла в фазу старой убывающей. Это финальный этап перед новолунием, когда энергии становится всё меньше, и любые действия требуют больше усилий. В такие дни важно не перенапрягаться и не вступать в конфликты. Лучше заняться подведением итогов, планированием, отдыхом, лечением и избавлением от всего лишнего.

День недели: воскресенье под покровительством Солнца

☉ Воскресенье — день Солнца, источника света, радости и уверенности. Энергетика дня способствует празднованию, укреплению связей, благородным поступкам. Рекомендуется отдых, прогулки на природе, поход в гости, культурные мероприятия. Также это удачное время для принятия долгосрочных решений, начала новых замыслов и благодарности миру.

Астрономические характеристики Луны 17 августа

ПараметрЗначение
Возраст Луны23 дней 9 часов 31 мин
Освещённость диска36,9%
Расстояние до Земли364 979 км
Угловой диаметр1964.41 arcsec
Высота Луны в 12:00+32°26′
Азимут Луны в 12:00271°11′

Восход и заход Луны

СобытиеВремяАзимут
Заход Луны16:45324°49′
Восход Луны22:18034°10′

Что делать 17 августа 2025 года, а что лучше отложить

Рекомендуется:

  • заниматься спортом и физическим трудом;
  • распределять нагрузки;
  • завершать начатое;
  • устраивать активный отдых;
  • общаться с друзьями;
  • быть щедрыми и открытыми.

Избегайте:

  • перенапряжения и конфликтов;
  • затягивания с делами;
  • критики окружающих;
  • пустых разговоров и споров.

Ранее мы писали о том, какой лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца.


