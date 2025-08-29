Каждый летний день уходит всё быстрее, и 30 августа уже звучит как преддверие осени. Солнечные часы укорачиваются, вечер опускается заметно раньше, а утро задерживается. Чтобы подстроиться под ритм природы, важно знать, во сколько начинается рассвет, когда восходит солнце, в какое время наступает закат и сколько в целом длится день.

В этом материале от DNEWS — всё, что нужно для точного планирования 30.08.2025: графики восхода и захода, длительность светлого времени и практические советы.

Продолжительность дня 30 августа и динамика освещённости

На 30 августа 2025 года в среднем по Украине световой день длится 13 часов 15 минут. Это уже минус 12–14 минут по сравнению с предыдущей неделей. День продолжает убывать, и скоро граница между летом и осенью будет ощущаться физически.

Чтобы минимизировать стресс от таких изменений, достаточно подстроить график под солнце.

Рассвет и восход солнца 30 августа: как начинается день

Солнечные лучи пробуждают страну с 05:26 на востоке до 06:20 на западе. Восход солнца наступает между 05:49 и 06:16 в зависимости от региона.

Рассвет — это не просто свет, это сигнал телу проснуться, включиться и набраться ресурса на весь день. Несколько минут на утреннем свете могут заменить кофе или медитацию.

Когда солнце уходит: закат и вечерний заход

Закат 30 августа приходится на 19:17–20:00 по Украине. Время захода всё ближе к началу девятого вечера. Важно отметить: даже если температура остаётся летней, освещённость стремительно снижается, особенно в последний час перед сумерками.

Это оптимальный момент для отдыха, прогулок или перехода на домашние ритмы.

Точная таблица: во сколько рассвет, восход, закат и продолжительность дня 30 августа

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 06:04 19:30 13 ч 26 мин Львов 06:15 19:51 13 ч 36 мин Одесса 06:09 19:32 13 ч 23 мин Харьков 05:48 19:17 13 ч 29 мин Днепр 05:55 19:22 13 ч 27 мин Запорожье 05:56 19:21 13 ч 25 мин Донецк 05:49 19:16 13 ч 27 мин Кривой Рог 05:57 19:22 13 ч 25 мин Луцк 06:19 19:57 13 ч 38 мин Житомир 06:07 19:38 13 ч 31 мин Чернигов 05:58 19:30 13 ч 32 мин Черкассы 06:02 19:30 13 ч 28 мин Сумы 05:52 19:23 13 ч 31 мин Полтава 05:56 19:25 13 ч 29 мин Кропивницкий 06:04 19:25 13 ч 21 мин Николаев 06:08 19:28 13 ч 20 мин Херсон 06:08 19:27 13 ч 19 мин Луганск 05:25 19:06 13 ч 41 мин Ужгород 06:22 20:00 13 ч 38 мин Ивано-Франковск 06:17 19:54 13 ч 37 мин Тернополь 06:16 19:52 13 ч 36 мин Черновцы 06:16 19:51 13 ч 35 мин

В этих цифрах — реальная подсказка, как грамотно распределить силы, особенно в преддверии осеннего сезона.

Практические советы: как организовать день по солнцу

Мудрое распределение активности в течение светлого времени помогает не только успевать больше, но и чувствовать себя устойчиво и спокойно.

Раннее утро — залог продуктивности

Вставайте в пределах 30 минут после восхода.

Планируйте сложные задачи на первые 3 часа дня.

Ходите на утренний свет — это регулирует биоритмы.

Закат — сигнал к расслаблению

За 1–1,5 часа до заката начните замедляться.

Используйте тёплый свет в освещении помещений.

Прекращайте дела до наступления темноты — выспитесь лучше.

Долгота дня и здоровье: связь прямая

Свет влияет на выработку серотонина и мелатонина.

Синхронизация с солнцем снижает тревожность и усталость.

Даже 20 минут естественного света утром улучшают настроение.

Время солнца — это не цифры, это ключ к равновесию

30 августа — это уже осенний настрой с летним светом. И именно в такие дни особенно важно замедляться вечером и не «разгоняться» дольше светового периода. Когда вы ориентируетесь по солнцу, день становится мягче, яснее и спокойнее.

