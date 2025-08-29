Каждый летний день уходит всё быстрее, и 30 августа уже звучит как преддверие осени. Солнечные часы укорачиваются, вечер опускается заметно раньше, а утро задерживается. Чтобы подстроиться под ритм природы, важно знать, во сколько начинается рассвет, когда восходит солнце, в какое время наступает закат и сколько в целом длится день.
В этом материале от DNEWS — всё, что нужно для точного планирования 30.08.2025: графики восхода и захода, длительность светлого времени и практические советы.
Продолжительность дня 30 августа и динамика освещённости
На 30 августа 2025 года в среднем по Украине световой день длится 13 часов 15 минут. Это уже минус 12–14 минут по сравнению с предыдущей неделей. День продолжает убывать, и скоро граница между летом и осенью будет ощущаться физически.
Чтобы минимизировать стресс от таких изменений, достаточно подстроить график под солнце.
Рассвет и восход солнца 30 августа: как начинается день
Солнечные лучи пробуждают страну с 05:26 на востоке до 06:20 на западе. Восход солнца наступает между 05:49 и 06:16 в зависимости от региона.
Рассвет — это не просто свет, это сигнал телу проснуться, включиться и набраться ресурса на весь день. Несколько минут на утреннем свете могут заменить кофе или медитацию.
Когда солнце уходит: закат и вечерний заход
Закат 30 августа приходится на 19:17–20:00 по Украине. Время захода всё ближе к началу девятого вечера. Важно отметить: даже если температура остаётся летней, освещённость стремительно снижается, особенно в последний час перед сумерками.
Это оптимальный момент для отдыха, прогулок или перехода на домашние ритмы.
Точная таблица: во сколько рассвет, восход, закат и продолжительность дня 30 августа
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Долгота дня
|Киев
|06:04
|19:30
|13 ч 26 мин
|Львов
|06:15
|19:51
|13 ч 36 мин
|Одесса
|06:09
|19:32
|13 ч 23 мин
|Харьков
|05:48
|19:17
|13 ч 29 мин
|Днепр
|05:55
|19:22
|13 ч 27 мин
|Запорожье
|05:56
|19:21
|13 ч 25 мин
|Донецк
|05:49
|19:16
|13 ч 27 мин
|Кривой Рог
|05:57
|19:22
|13 ч 25 мин
|Луцк
|06:19
|19:57
|13 ч 38 мин
|Житомир
|06:07
|19:38
|13 ч 31 мин
|Чернигов
|05:58
|19:30
|13 ч 32 мин
|Черкассы
|06:02
|19:30
|13 ч 28 мин
|Сумы
|05:52
|19:23
|13 ч 31 мин
|Полтава
|05:56
|19:25
|13 ч 29 мин
|Кропивницкий
|06:04
|19:25
|13 ч 21 мин
|Николаев
|06:08
|19:28
|13 ч 20 мин
|Херсон
|06:08
|19:27
|13 ч 19 мин
|Луганск
|05:25
|19:06
|13 ч 41 мин
|Ужгород
|06:22
|20:00
|13 ч 38 мин
|Ивано-Франковск
|06:17
|19:54
|13 ч 37 мин
|Тернополь
|06:16
|19:52
|13 ч 36 мин
|Черновцы
|06:16
|19:51
|13 ч 35 мин
В этих цифрах — реальная подсказка, как грамотно распределить силы, особенно в преддверии осеннего сезона.
Практические советы: как организовать день по солнцу
Мудрое распределение активности в течение светлого времени помогает не только успевать больше, но и чувствовать себя устойчиво и спокойно.
Раннее утро — залог продуктивности
- Вставайте в пределах 30 минут после восхода.
- Планируйте сложные задачи на первые 3 часа дня.
- Ходите на утренний свет — это регулирует биоритмы.
Закат — сигнал к расслаблению
- За 1–1,5 часа до заката начните замедляться.
- Используйте тёплый свет в освещении помещений.
- Прекращайте дела до наступления темноты — выспитесь лучше.
Долгота дня и здоровье: связь прямая
- Свет влияет на выработку серотонина и мелатонина.
- Синхронизация с солнцем снижает тревожность и усталость.
- Даже 20 минут естественного света утром улучшают настроение.
Время солнца — это не цифры, это ключ к равновесию
30 августа — это уже осенний настрой с летним светом. И именно в такие дни особенно важно замедляться вечером и не «разгоняться» дольше светового периода. Когда вы ориентируетесь по солнцу, день становится мягче, яснее и спокойнее.
