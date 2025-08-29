Пятница, 29 августа, 2025
30 августа 2025: когда начинается рассвет и когда закат. Время восхода, захода и долгота дня в Украине с таблицей по 22 городам.
30 августа 2025: когда солнце пробуждает Украину и уходит за горизонт

Каждый летний день уходит всё быстрее, и 30 августа уже звучит как преддверие осени. Солнечные часы укорачиваются, вечер опускается заметно раньше, а утро задерживается. Чтобы подстроиться под ритм природы, важно знать, во сколько начинается рассвет, когда восходит солнце, в какое время наступает закат и сколько в целом длится день.

В этом материале от DNEWS — всё, что нужно для точного планирования 30.08.2025: графики восхода и захода, длительность светлого времени и практические советы.

Продолжительность дня 30 августа и динамика освещённости

На 30 августа 2025 года в среднем по Украине световой день длится 13 часов 15 минут. Это уже минус 12–14 минут по сравнению с предыдущей неделей. День продолжает убывать, и скоро граница между летом и осенью будет ощущаться физически.

Чтобы минимизировать стресс от таких изменений, достаточно подстроить график под солнце.

Рассвет и восход солнца 30 августа: как начинается день

Солнечные лучи пробуждают страну с 05:26 на востоке до 06:20 на западе. Восход солнца наступает между 05:49 и 06:16 в зависимости от региона.

Рассвет — это не просто свет, это сигнал телу проснуться, включиться и набраться ресурса на весь день. Несколько минут на утреннем свете могут заменить кофе или медитацию.

Когда солнце уходит: закат и вечерний заход

Закат 30 августа приходится на 19:17–20:00 по Украине. Время захода всё ближе к началу девятого вечера. Важно отметить: даже если температура остаётся летней, освещённость стремительно снижается, особенно в последний час перед сумерками.

Это оптимальный момент для отдыха, прогулок или перехода на домашние ритмы.

Точная таблица: во сколько рассвет, восход, закат и продолжительность дня 30 августа

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев06:0419:3013 ч 26 мин
Львов06:1519:5113 ч 36 мин
Одесса06:0919:3213 ч 23 мин
Харьков05:4819:1713 ч 29 мин
Днепр05:5519:2213 ч 27 мин
Запорожье05:5619:2113 ч 25 мин
Донецк05:4919:1613 ч 27 мин
Кривой Рог05:5719:2213 ч 25 мин
Луцк06:1919:5713 ч 38 мин
Житомир06:0719:3813 ч 31 мин
Чернигов05:5819:3013 ч 32 мин
Черкассы06:0219:3013 ч 28 мин
Сумы05:5219:2313 ч 31 мин
Полтава05:5619:2513 ч 29 мин
Кропивницкий06:0419:2513 ч 21 мин
Николаев06:0819:2813 ч 20 мин
Херсон06:0819:2713 ч 19 мин
Луганск05:2519:0613 ч 41 мин
Ужгород06:2220:0013 ч 38 мин
Ивано-Франковск06:1719:5413 ч 37 мин
Тернополь06:1619:5213 ч 36 мин
Черновцы06:1619:5113 ч 35 мин

В этих цифрах — реальная подсказка, как грамотно распределить силы, особенно в преддверии осеннего сезона.

Практические советы: как организовать день по солнцу

Мудрое распределение активности в течение светлого времени помогает не только успевать больше, но и чувствовать себя устойчиво и спокойно.

Раннее утро — залог продуктивности

  • Вставайте в пределах 30 минут после восхода.
  • Планируйте сложные задачи на первые 3 часа дня.
  • Ходите на утренний свет — это регулирует биоритмы.

Закат — сигнал к расслаблению

  • За 1–1,5 часа до заката начните замедляться.
  • Используйте тёплый свет в освещении помещений.
  • Прекращайте дела до наступления темноты — выспитесь лучше.

Долгота дня и здоровье: связь прямая

  • Свет влияет на выработку серотонина и мелатонина.
  • Синхронизация с солнцем снижает тревожность и усталость.
  • Даже 20 минут естественного света утром улучшают настроение.

Время солнца — это не цифры, это ключ к равновесию

30 августа — это уже осенний настрой с летним светом. И именно в такие дни особенно важно замедляться вечером и не «разгоняться» дольше светового периода. Когда вы ориентируетесь по солнцу, день становится мягче, яснее и спокойнее.

Ранее мы писали о том, почему напротив зеркала лучше не спать: толкование суеверия.

