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Точное время рассвета, восхода, заката и продолжительности дня 31 июля 2025 года. Время по городам Украины и советы по планированию.
Точное время рассвета, восхода, заката и продолжительности дня 31 июля 2025 года. Время по городам Украины и советы по планированию.
Общество
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31 июля 2025 года: когда рассвет, восход и закат в Украине, а также продолжительность светового дня

Последний день июля — это пик летнего сезона. Солнце в полном расцвете, световой день самый длинный, а тепло наполняет атмосферу. Однако, несмотря на жаркие дни, важно помнить, что с каждым днём продолжительность светового времени немного уменьшается. 31 июля 2025 года будет одним из самых солнечных дней, но тем не менее стоит учитывать время рассвета, восхода, заката и продолжительность дня.

В этой статье от DNEWS — точные данные о времени рассвета, восхода, заката и захода солнца, а также полезные советы по планированию дня с учётом природных ритмов.

Долгота дня 31 июля: сколько света принесёт последний день месяца

По данным астрономии, продолжительность светлого времени 31 июля 2025 года составит 14 часов 32 минуты.

Это ещё один из самых длинных дней года, когда светлый период максимально длинный, а ночь короткая. День начинается рано и заканчивается поздно, поэтому это отличное время для использования солнечного света на полную мощность.

Когда начинается утро: время рассвета и восхода солнца

Рассвет 31 июля начинается с 04:54 на востоке Украины и до 05:38 на западе. Восход солнца наступает между 05:16 и 05:47, в зависимости от местоположения.

Эти часы — лучшие для утренней активности: пробежек, медитации или зарядки. В это время организм наполняется энергией от солнца, что помогает избежать усталости в течение дня.

Когда солнце садится: закат и заход солнца

Закат солнца 31 июля ожидается в интервале с 19:45 на востоке и до 20:25 на западе. Заход солнца всегда происходит после заката, создавая красивую атмосферу для вечерних прогулок или отдыха.

Вечернее время — это момент для расслабления и подготовки ко сну. Снижение освещённости в этот момент помогает организму адаптироваться к ночному циклу.

Время рассвета и заката по городам Украины на 31 июля 2025 года

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев05:1619:5814 ч 42 мин
Львов05:3820:2514 ч 47 мин
Одесса05:1719:5414 ч 37 мин
Харьков05:1519:4514 ч 30 мин
Днепр05:1919:4714 ч 28 мин
Запорожье05:2019:4614 ч 26 мин
Донецк05:1719:4414 ч 27 мин
Кривой Рог05:2019:4614 ч 26 мин
Луцк05:3920:1314 ч 34 мин
Житомир05:2119:5314 ч 32 мин
Чернигов05:1819:5014 ч 32 мин
Черкассы05:2219:5114 ч 29 мин
Сумы05:1319:4214 ч 29 мин
Полтава05:1719:4314 ч 26 мин
Кропивницкий05:2519:4414 ч 19 мин
Николаев05:2819:4514 ч 17 мин
Херсон05:2919:4614 ч 17 мин
Луганск05:0619:3514 ч 29 мин
Ужгород05:4120:2514 ч 44 мин
Ивано-Франковск05:3620:1714 ч 41 мин
Тернополь05:3520:1414 ч 39 мин
Черновцы05:3620:1314 ч 37 мин

Эти данные будут полезны для планирования любого рода активностей на свежем воздухе или для организации поездок и встреч.

Как эффективно использовать световой день 31 июля

В последний летний день световой день будет максимально длинным, и вот как можно использовать солнечные часы с максимальной пользой:

Утро: начните с активностей под солнечным светом

  • Встаньте в пределах 30 минут после восхода, чтобы максимально использовать свет.
  • Занимайтесь физической активностью до 10 утра — это лучший период для работы с умом и телом.
  • Используйте солнечные часы для работы на улице или для прогулок.

День: планируйте продуктивные задачи

  • С 10:00 до 15:00 — идеальное время для встреч, деловых переговоров и работы.
  • В обед лучше всего проводить время на свежем воздухе для повышения концентрации и энергии.

Вечер: замедление и отдых

  • За 1,5–2 часа до заката уменьшите интенсивность работы.
  • По завершении светового дня старайтесь не перегружать нервную систему — уберите яркий свет и проведите время в спокойной обстановке.

Польза от подстройки под солнечный ритм

  • Регулярное подстраивание под цикл восхода и заката помогает уменьшить стресс.
  • Поддержание естественного ритма улучшает качество сна.
  • Жизнь по солнечному времени способствует лучшему эмоциональному состоянию и более высокому уровню энергии.

Последний летний день в гармонии с природой

31 июля — это последний день месяца, когда световой день ещё так велик. Но важно не забывать, что изменения приходят постепенно, и адаптация к меньшему количеству света поможет сохранить продуктивность и здоровье в осенние месяцы.

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