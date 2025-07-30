Последний день июля — это пик летнего сезона. Солнце в полном расцвете, световой день самый длинный, а тепло наполняет атмосферу. Однако, несмотря на жаркие дни, важно помнить, что с каждым днём продолжительность светового времени немного уменьшается. 31 июля 2025 года будет одним из самых солнечных дней, но тем не менее стоит учитывать время рассвета, восхода, заката и продолжительность дня.

В этой статье от DNEWS — точные данные о времени рассвета, восхода, заката и захода солнца, а также полезные советы по планированию дня с учётом природных ритмов.

Долгота дня 31 июля: сколько света принесёт последний день месяца

По данным астрономии, продолжительность светлого времени 31 июля 2025 года составит 14 часов 32 минуты.

Это ещё один из самых длинных дней года, когда светлый период максимально длинный, а ночь короткая. День начинается рано и заканчивается поздно, поэтому это отличное время для использования солнечного света на полную мощность.

Когда начинается утро: время рассвета и восхода солнца

Рассвет 31 июля начинается с 04:54 на востоке Украины и до 05:38 на западе. Восход солнца наступает между 05:16 и 05:47, в зависимости от местоположения.

Эти часы — лучшие для утренней активности: пробежек, медитации или зарядки. В это время организм наполняется энергией от солнца, что помогает избежать усталости в течение дня.

Когда солнце садится: закат и заход солнца

Закат солнца 31 июля ожидается в интервале с 19:45 на востоке и до 20:25 на западе. Заход солнца всегда происходит после заката, создавая красивую атмосферу для вечерних прогулок или отдыха.

Вечернее время — это момент для расслабления и подготовки ко сну. Снижение освещённости в этот момент помогает организму адаптироваться к ночному циклу.

Время рассвета и заката по городам Украины на 31 июля 2025 года

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 05:16 19:58 14 ч 42 мин Львов 05:38 20:25 14 ч 47 мин Одесса 05:17 19:54 14 ч 37 мин Харьков 05:15 19:45 14 ч 30 мин Днепр 05:19 19:47 14 ч 28 мин Запорожье 05:20 19:46 14 ч 26 мин Донецк 05:17 19:44 14 ч 27 мин Кривой Рог 05:20 19:46 14 ч 26 мин Луцк 05:39 20:13 14 ч 34 мин Житомир 05:21 19:53 14 ч 32 мин Чернигов 05:18 19:50 14 ч 32 мин Черкассы 05:22 19:51 14 ч 29 мин Сумы 05:13 19:42 14 ч 29 мин Полтава 05:17 19:43 14 ч 26 мин Кропивницкий 05:25 19:44 14 ч 19 мин Николаев 05:28 19:45 14 ч 17 мин Херсон 05:29 19:46 14 ч 17 мин Луганск 05:06 19:35 14 ч 29 мин Ужгород 05:41 20:25 14 ч 44 мин Ивано-Франковск 05:36 20:17 14 ч 41 мин Тернополь 05:35 20:14 14 ч 39 мин Черновцы 05:36 20:13 14 ч 37 мин

Эти данные будут полезны для планирования любого рода активностей на свежем воздухе или для организации поездок и встреч.

Как эффективно использовать световой день 31 июля

В последний летний день световой день будет максимально длинным, и вот как можно использовать солнечные часы с максимальной пользой:

Утро: начните с активностей под солнечным светом

Встаньте в пределах 30 минут после восхода, чтобы максимально использовать свет.

Занимайтесь физической активностью до 10 утра — это лучший период для работы с умом и телом.

Используйте солнечные часы для работы на улице или для прогулок.

День: планируйте продуктивные задачи

С 10:00 до 15:00 — идеальное время для встреч, деловых переговоров и работы.

В обед лучше всего проводить время на свежем воздухе для повышения концентрации и энергии.

Вечер: замедление и отдых

За 1,5–2 часа до заката уменьшите интенсивность работы.

По завершении светового дня старайтесь не перегружать нервную систему — уберите яркий свет и проведите время в спокойной обстановке.

Польза от подстройки под солнечный ритм

Регулярное подстраивание под цикл восхода и заката помогает уменьшить стресс.

Поддержание естественного ритма улучшает качество сна.

Жизнь по солнечному времени способствует лучшему эмоциональному состоянию и более высокому уровню энергии.

Последний летний день в гармонии с природой

31 июля — это последний день месяца, когда световой день ещё так велик. Но важно не забывать, что изменения приходят постепенно, и адаптация к меньшему количеству света поможет сохранить продуктивность и здоровье в осенние месяцы.

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