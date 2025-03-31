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Ночью 31 марта Харьков подвергся атаке дронов: шесть взрывов в Киевском районе, пожар, повреждён детсад и жилые дома.
Ночью 31 марта Харьков подвергся атаке дронов: шесть взрывов в Киевском районе, пожар, повреждён детсад и жилые дома.
Общество
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31 марта 2025 Ночной российский обстрел Харькова: шесть попаданий в Киевском районе

В ночь на понедельник, 31 марта, Харьков подвергся серии ударов со стороны российских беспилотников. В результате шести взрывов, произошедших в Киевском районе города, возник крупный пожар. Повреждены фасад и окна детского учреждения, а также рядом стоящие многоэтажки и частные автомобили. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на UNN.

Информацию об атаке опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов в своём Telegram-канале. По его словам, все беспилотники, атаковавшие город в течение ночи, нанесли удары по Киевскому району. В результате попаданий вспыхнул пожар, на месте работают все экстренные службы.

По словам Терехова, в результате атаки были повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты окна в соседних многоэтажных домах, пострадали несколько частных автомобилей.

В 05:55 утра мэр сообщил о шестом взрыве за ночь. По предварительной информации, как и предыдущие, этот удар также пришёлся по Киевскому району города.

Ранее мы писали, что Армия РФ нанесла массированный удар по Харькову и Золочеву: занялись пожары, ранены (фото).

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