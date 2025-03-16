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80 000 грн штрафа: какие три вещи в авто могут стать причиной больших проблем для украинских водителей

Многие украинские водители ошибочно считают, что штрафы налагаются только за нарушение правил дорожного движения. Однако есть вещи, которые могут привести к серьезным финансовым санкциям, даже если они не используются при поездке.

Эксперты подчеркивают, что существуют три предмета, перевозка которых может обернуться значительными штрафами для водителей, сообщает Avtomob.

Перевозка большого количества горючего

Перевозка горючего в автомобиле разрешена, однако есть строгие ограничения. Если водитель перевозит более 60 литров бензина или дизельного топлива в канистрах, он может получить штраф в размере 510 гривен. Это связано с повышенным риском возгорания и возможным нарушением требований к хранению опасных материалов.

Перевозка охотничьих трофеев без необходимых документов

Транспортировка мяса диких животных без соответствующих разрешительных документов может привести к большим финансовым штрафам водителя. Например, за незаконную транспортировку мяса лося без соответствующих бумаг штраф может достичь 80 тысяч гривен. Это связано с нормами законодательства, направленными на охрану природы и борьбу с браконьерством.

Перевозка древесины без разрешительных документов

Транспортировка древесины без соответствующих бумаг является серьезным нарушением закона. В таком случае водитель может быть оштрафован на сумму 1 530 гривен, а в случае нанесения значительного ущерба окружающей среде штраф может достичь 51 000 гривен. Это часть мер против незаконной вырубки лесов и нелегальной торговли древесиной.

Юристы советуют водителям внимательно проверять, что именно они перевозят. Если речь идет о больших объемах горючего, охотничьих трофеев или древесины, важно иметь все необходимые документы и убедиться в их соответствии с законодательством. Игнорирование этих правил может привести к значительным финансовым затратам.

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