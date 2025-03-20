Абоненты «Киевстара» могут получить скидку до 50% на популярные мобильные тарифы: как воспользоваться

Абоненты «Киевстара» имеют возможность получить скидку от 20% до 50% на популярные тарифные пакеты этого мобильного оператора. Однако акционная стоимость будет действовать не постоянно, а лишь в течение шести месяцев.

Воспользоваться акционным предложением можно в период с 18 марта по 18 июня 2025 года. Однако для этого необходимо выполнить несколько ключевых условий: во-первых, приобрести смартфон с поддержкой 4G в фирменном магазине оператора или через интернет, а во-вторых, активировать один из пакетов услуг – «LOVE UA Свет» или «LOVE UA Сила». Об этом пишет «Новости.LIVE» со ссылкой на пресс-службу «Киевстара».

Участники акции в течение первых шести месяцев пользования будут платить:

240 грн/мес. за тариф «LOVE UA Свет» вместо 300 грн (-20%);

175 грн/мес. за тариф «LOVE UA Сила» вместо 350 грн (-50%).

«С 18 марта по 18 июня абоненты Киевстар могут получить до 50% скидки на 6 оплат некоторых тарифов. Чтобы получить скидку, станьте пользователем «LOVE UA Свет» или «LOVE UA Сила» – перейдите из другого тарифа, приобретите стартовый пакет или проверьте, пользуетесь ли уже одним из них», – отмечается.

Для новых абонентов мобильного оператора сниженная цена вступит в силу с момента второго списания средств за пакет услуг, ведь первый платеж уже учтен в стоимость стартового пакета. А для абонентов, которые изменили тарифный план, она станет доступной на следующий день после приобретения смартфона.

Какие услуги включены в акционные тарифные планы

Подключив тариф «LOVE UA Свет», пользователи в Украине смогут воспользоваться следующими услугами:

20 ГБ трафика;

7,3 ГБ в роуминге;

безлим на звонки в сети «Киевстара»;

150 минут на разговоры по Украине и за границу.

В тарифный план также входит одна «Суперсила» без дополнительной платы. Пользователь может выбрать: безлимитный Интернет (80 ГБ на максимальной скорости), неограниченные звонки по Украине, безлимитные SMS, доступ к «Киевстар ТВ» (около 400 каналов и большая библиотека фильмов), дополнительную SIM-карту для планшета или второго телефона, 5 ГБ в роуминге и другие опции.

Тарифный план «LOVE UA Сила» включает 50 ГБ мобильного Интернета, 10 ГБ для пользования в роуминге, безлимитные звонки внутри сети «Киевстар», а также 300 минут для общения по Украине и за рубежом. Набор «Суперсил» остается неизменным, но дополнительно предоставляется домашний Интернет со скоростью до 100 Мбит/с.