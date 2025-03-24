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Общество
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Администрация Трампа прекратит действие легального статуса более 500 тысяч мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить легальный статус более полумиллиона мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которые получили временное разрешение на пребывание по программам, введенным предыдущим президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление федерального правительства США. По новым правилам, мигранты, воспользовавшиеся этими программами, должны покинуть территорию Соединенных Штатов до 24 апреля — через 30 дней после публикации соответствующего объявления в Федеральном реестре.

Еще в январе Министерство внутренней безопасности США объявило о поэтапном сворачивании программ, позволявших отдельным категориям мигрантов временно проживать и работать в стране. В министерстве объяснили, что администрация Байдена, по их мнению, слишком широко применила механизм гуманитарного разрешения, разрешив въезд большому количеству людей без должного отбора.

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В заявлении Министерства внутренней безопасности подчеркнули, что программа гуманитарного условно-досрочного увольнения, во времена Байдена, была использована для бесконтрольного допуска в США более 1,5 миллиона мигрантов. В администрации Трампа заверили, что это решение отменяется, и программа возвращается к первоначальной цели – индивидуальному рассмотрению каждого случая.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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