9 мая 2025 года — день, в который стоит опираться на силу своей стихии. Энергетика 13-го лунного дня направляет нас на обновление, очищение и возвращение к себе настоящему. Это время, когда многое можно начать заново, если действовать в резонансе со своей природой.
Луна находится в знаке Девы, что вносит точность, внимание к деталям и потребность в упорядоченности. День благоприятен для планирования, ухода за телом, улучшения быта и перезагрузки эмоционального состояния. А чтобы подсказки звёзд были ещё точнее — смотрим, что они приготовили каждой из четырёх стихий. DNEWS рассказывает подробности.
Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец
Этот день может дать огненным знакам важный толчок к переменам. Энергия Девы помогает вам сфокусироваться на деталях, а Луна в 13-й день даёт шанс что-то исправить или доделать.
Пересмотрите цели
Вы часто устремлены вперёд, но сейчас полезно остановиться и спросить себя — зачем и куда вы идёте. День идеально подходит для того, чтобы навести порядок в голове и планах.
Обновление через действие
Хорошее время, чтобы избавиться от старого — в доме, работе, отношениях. Займитесь тем, что давно откладывали: ремонт, пересортировка, здоровье. Это даст ощущение контроля и нового начала.
Что поможет
Активная уборка, физические упражнения, точный список задач, порядок в финансах. Всё, что конкретно и чётко — на вашей стороне.
Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог
Для земных знаков 9 мая — день силы и глубокого внутреннего баланса. Луна в Деве делает всё, что вы задумали, особенно продуктивным. Ваша естественная способность к системности будет усилена.
Укрепите фундамент
День идеально подходит для того, чтобы разложить по полочкам не только пространство, но й себе: поставить цели, пересчитать ресурсы, оценить перспективы.
Поддержка приходит из рутины
Чем привычнее дело, тем больше в нём устойчивости. Не нужно изобретать велосипед — делайте то, что уже работает.
Что поможет
Садоводство, ручная работа, бухгалтерия, планирование бюджета. Тело также требует внимания — сделайте что-то для здоровья: от массажа до смены питания.
Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей
Для воздушных знаков этот день может показаться медленным, но это не повод терять концентрацию. Девья энергия просит структурировать мысли и завершать начатое.
Расставьте приоритеты
Сегодня не получится распыляться. Придётся выбрать одно направление — и действовать в нём, не отвлекаясь.
Спокойствие — ваш плюс
Будьте наблюдателем. Успех придёт, если не пытаться охватить всё сразу, а работать с тем, что есть здесь и сейчас.
Что поможет
Ведение ежедневника, сортировка почты, чтение, глубокие беседы, написание текстов. Хорошо идут все дела, где важна точность и логика.
Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Водные знаки в этот день могут почувствовать необходимость отступить в тень. Ваша чувствительность обостряется, а практичность Девы может казаться излишне холодной. Но именно это помогает стабилизироваться.
Позвольте себе замедление
Ничего страшного, если вы не будете сегодня продуктивны на 100%. Главное — не ругать себя за это. День даёт шанс восстановиться и укрепить внутреннюю устойчивость.
Уход за собой — не роскошь
Все водные знаки нуждаются в тепле и заботе. Поэтому делайте то, что вас исцеляет — будь то горячая ванна, маска на лицо или прогулка под музыку.
Что поможет
Творчество, ароматерапия, водные процедуры, отказ от общения с токсичными людьми. Прекрасное время для практик уединения и эмоционального детокса.
Лунные подсказки на 9 мая:
- 13-й лунный день — день круговорота, в который хорошо очищать и обновлять.
- Луна в Деве — фокус на быт, здоровье, порядок, детали.
- Что благоприятно: уборка, аналитика, работа с телом, режим.
- Что не рекомендуется: эмоциональные разговоры, переедание, хаос в делах.
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