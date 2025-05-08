9 мая 2025 года — день, в который стоит опираться на силу своей стихии. Энергетика 13-го лунного дня направляет нас на обновление, очищение и возвращение к себе настоящему. Это время, когда многое можно начать заново, если действовать в резонансе со своей природой.

Луна находится в знаке Девы, что вносит точность, внимание к деталям и потребность в упорядоченности. День благоприятен для планирования, ухода за телом, улучшения быта и перезагрузки эмоционального состояния. А чтобы подсказки звёзд были ещё точнее — смотрим, что они приготовили каждой из четырёх стихий. DNEWS рассказывает подробности.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Этот день может дать огненным знакам важный толчок к переменам. Энергия Девы помогает вам сфокусироваться на деталях, а Луна в 13-й день даёт шанс что-то исправить или доделать.

Пересмотрите цели

Вы часто устремлены вперёд, но сейчас полезно остановиться и спросить себя — зачем и куда вы идёте. День идеально подходит для того, чтобы навести порядок в голове и планах.

Обновление через действие

Хорошее время, чтобы избавиться от старого — в доме, работе, отношениях. Займитесь тем, что давно откладывали: ремонт, пересортировка, здоровье. Это даст ощущение контроля и нового начала.

Что поможет

Активная уборка, физические упражнения, точный список задач, порядок в финансах. Всё, что конкретно и чётко — на вашей стороне.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Для земных знаков 9 мая — день силы и глубокого внутреннего баланса. Луна в Деве делает всё, что вы задумали, особенно продуктивным. Ваша естественная способность к системности будет усилена.

Укрепите фундамент

День идеально подходит для того, чтобы разложить по полочкам не только пространство, но й себе: поставить цели, пересчитать ресурсы, оценить перспективы.

Поддержка приходит из рутины

Чем привычнее дело, тем больше в нём устойчивости. Не нужно изобретать велосипед — делайте то, что уже работает.

Что поможет

Садоводство, ручная работа, бухгалтерия, планирование бюджета. Тело также требует внимания — сделайте что-то для здоровья: от массажа до смены питания.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Для воздушных знаков этот день может показаться медленным, но это не повод терять концентрацию. Девья энергия просит структурировать мысли и завершать начатое.

Расставьте приоритеты

Сегодня не получится распыляться. Придётся выбрать одно направление — и действовать в нём, не отвлекаясь.

Спокойствие — ваш плюс

Будьте наблюдателем. Успех придёт, если не пытаться охватить всё сразу, а работать с тем, что есть здесь и сейчас.

Что поможет

Ведение ежедневника, сортировка почты, чтение, глубокие беседы, написание текстов. Хорошо идут все дела, где важна точность и логика.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Водные знаки в этот день могут почувствовать необходимость отступить в тень. Ваша чувствительность обостряется, а практичность Девы может казаться излишне холодной. Но именно это помогает стабилизироваться.

Позвольте себе замедление

Ничего страшного, если вы не будете сегодня продуктивны на 100%. Главное — не ругать себя за это. День даёт шанс восстановиться и укрепить внутреннюю устойчивость.

Уход за собой — не роскошь

Все водные знаки нуждаются в тепле и заботе. Поэтому делайте то, что вас исцеляет — будь то горячая ванна, маска на лицо или прогулка под музыку.

Что поможет

Творчество, ароматерапия, водные процедуры, отказ от общения с токсичными людьми. Прекрасное время для практик уединения и эмоционального детокса.

Лунные подсказки на 9 мая:

13-й лунный день — день круговорота, в который хорошо очищать и обновлять.

— день круговорота, в который хорошо очищать и обновлять. Луна в Деве — фокус на быт, здоровье, порядок, детали.

— фокус на быт, здоровье, порядок, детали. Что благоприятно: уборка, аналитика, работа с телом, режим.

уборка, аналитика, работа с телом, режим. Что не рекомендуется: эмоциональные разговоры, переедание, хаос в делах.

Ранее мы писали о том, какой любовный гороскоп на май 2025: новая любовь у трёх знаков и новые чувства у всех.