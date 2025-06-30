Наступление июля всегда вызывает особое внимание — в разгаре лето, многие отправляются в отпуск, планируют выезды на природу, заботятся о здоровье и урожае. Погода на 1 июля 2025 года в Украине играет важную роль как для дачников, так и для туристов, семей с детьми, водителей и всех, кто проводит время вне дома. Этот день способен удивить температурными контрастами и локальными атмосферными явлениями.

DNEWS собрал актуальные и детализированные данные по погоде в 24 крупнейших городах страны. В прогнозе указаны температура, осадки, ветряные условия, а также возможные грозы или засуха. Прочитав статью, вы сможете спланировать день, грамотно подобрать одежду, решить, стоит ли брать зонт или можно смело ехать за город. Всё просто и практично.

Общая климатическая картина по стране

Первый день июля обещает быть характерно тёплым, с локальными грозами на западе и жаркой сухой погодой на юге и востоке страны. Атмосферное давление остаётся стабильным, фронтальных циклонов не наблюдается, но в некоторых регионах прогнозируются короткие, но интенсивные осадки. Средняя температура воздуха днём составит от +25 °C до +34 °C, ночью от +16 °C до +23 °C.

Температурные колебания в разных регионах

Разница температур между западными и восточными регионами может достигать 7–9 градусов. Ближе к центру — умеренно жарко и ветрено, особенно в дневные часы.

Уровень влажности и ветер

На севере — повышенная влажность (до 80 %), в центре — около 60 %, на юге и востоке — сухо и жарко. Ветер преимущественно северо-восточный, скорость 3–7 м/с, порывы до 12 м/с в районах гроз.

Прогноз по городам Украины

В каждом городе — своя атмосфера. Ниже приведены точные метеоусловия, актуальные для 1 июля 2025 года.

Киев

Температура днём достигнет +29 °C, ночью — до +20 °C. Небольшая облачность, ветер северо-западный до 5 м/с. Осадков не ожидается, день подойдёт для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Львов

Львов встречает июль умеренной прохладой: днём +24 °C, ночью +17 °C. Высока вероятность кратковременного дождя с грозой. Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность до 78 %.

Одесса

Погода в Одессе жаркая: днём до +33 °C, ночью +23 °C. Осадки маловероятны, ветер юго-восточный, 4 м/с. Отличный день для пляжного отдыха, но важно защищаться от солнца.

Днепр

Днепр порадует сухой и солнечной погодой. Днём +32 °C, ночью +22 °C. Ветер слабый, до 3 м/с. Идеальные условия для загородных поездок и работы на открытом воздухе.

Харьков

Температура днём составит +31 °C, ночью +21 °C. Преимущественно ясно, без осадков. Ветер южный, 4 м/с. Рекомендуется избегать пребывания на солнце в полдень.

Запорожье

Жаркий и ясный день: +32 °C днём и +22 °C ночью. Атмосферное давление в норме. Ветер восточный, до 6 м/с. Осадков не предвидится, влажность низкая.

Винница

Винница порадует солнечным утром и лёгкой облачностью после обеда. Температура днём +28 °C, ночью +19 °C. Ветер западный, 4 м/с. Возможны короткие опады ближе к вечеру.

Тернополь

Днём +25 °C, ночью +16 °C. Вероятность грозы — 50 %. Ветер порывистый — до 10 м/с. Дачникам стоит временно приостановить полевые работы после 15:00.

Черновцы

Ясная погода утром сменится дождём после обеда. Температура: днём +26 °C, ночью +18 °C. Ветер — северо-западный, 5–7 м/с. Высокая влажность — до 82 %.

Ивано-Франковск

Небо затянуто облаками с утра, после обеда возможна гроза. Днём до +25 °C, ночью +17 °C. Ветер юго-западный, 6 м/с. Уровень ультрафиолета низкий — комфортно для прогулок.

Полтава

Сухо и жарко. Температура: +30 °C днём, +21 °C ночью. Ветер южный, 3 м/с. Осадки исключены. День подойдёт для работы на открытом пространстве.

Чернигов

Облачно с прояснениями. Днём +27 °C, ночью +18 °C. Вероятен дождь вечером. Ветер северный, 5 м/с. Рекомендуется захватить зонт.

Черкассы

Погода преимущественно солнечная. Днём +28 °C, ночью +19 °C. Возможна кратковременная гроза ближе к вечеру. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Житомир

Легкая облачность, без существенных осадков. Температура: днём +26 °C, ночью +17 °C. Ветер северо-западный, до 5 м/с. Уровень комфорта высокий.

Ужгород

Наиболее прохладный из западных городов. Днём +24 °C, ночью +16 °C. Влажность высокая — 85 %, ветер 7 м/с. После обеда возможен дождь.

Хмельницкий

Облачная погода с прояснениями. Днём +25 °C, ночью +17 °C. Ветер северный, до 6 м/с. Осадков немного, но лучше избегать открытых участков после обеда.

Луцк

Пасмурно с прояснениями, возможно — локальные грозы. Днём +25 °C, ночью +18 °C. Ветер — западный, до 8 м/с. Уровень атмосферного давления стабилен.

Сумы

Жаркий и солнечный день. Днём до +30 °C, ночью +21 °C. Ветер умеренный, до 4 м/с. Ультрафиолет — высокий, защита обязательна.

Николаев

На юге традиционно жарко: днём +34 °C, ночью +23 °C. Ветер слабый, до 2 м/с. Облаков минимум, солнце активно с самого утра.

Херсон

Жара усилится к полудню. Температура +35 °C днём, +24 °C ночью. Ветер сухой, восточный, 5 м/с. Осадков не предвидится.

Кропивницкий

Местами облачно, осадки маловероятны. Днём +29 °C, ночью +20 °C. Ветер западный, 4 м/с. Влажность около 60 %.

Краматорск

Ясно и жарко: днём +32 °C, ночью +22 °C. Ветер южный, 3 м/с. Ультрафиолет — повышенный, рекомендуется головной убор.

Мариуполь

Днём +33 °C, ночью +23 °C. Морской бриз незначительно снижает жару. Ветер восточный, 4 м/с. Облаков мало, идеальный день для пляжа.

Ровно

Облачно с дождём в первой половине дня. Температура: днём +25 °C, ночью +17 °C. Ветер — северный, до 6 м/с. После обеда небо прояснится.

Полезные рекомендации на 1 июля

Если вы планируете поездки по Украине или находитесь в дороге, обратите внимание на города с возможными осадками. Особенно это касается западных регионов, где грозы могут сопровождаться порывистым ветром. В центральных и южных областях желательно избегать длительного пребывания на солнце и обеспечить организм водой. Носите светлую одежду и головной убор.

Погода на 1 июля 2025 года в Украине разнообразна: от западных дождей до южной засухи. Такой контраст даёт каждому региону свои преимущества и риски. Грамотное планирование дня с учётом местного прогноза поможет избежать дискомфорта и получить максимум от летнего дня.

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