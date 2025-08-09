Суббота, 9 августа, 2025
10 августа 2025 года будет жарким и солнечным: где +33°C, где +27°C. Почасовой прогноз по городам, влажность, давление и советы — в обзоре.
Актуальный прогноз погоды на 10 августа 2025 года в Украине: чего ожидать

Лето в самом разгаре, и актуальный прогноз погоды на 10 августа 2025 года в Украине вызывает интерес у многих: кто-то планирует отпуск, кто-то – поездку на дачу или работу на открытом воздухе. Погодные условия в этот день обещают быть разнообразными, с разными температурными режимами, ветровыми потоками и уровнями влажности в зависимости от региона. Особенно важны такие данные для сельского хозяйства, транспорта, семейных мероприятий и туризма. Уже сейчас ясно: 10 августа станет классическим летним днем с доминирующим солнцем, жарой в центральных и южных областях, а в некоторых регионах возможны локальные грозы. В этой статье от DNEWS вы найдете подробный почасовой прогноз, сравнение по ключевым городам, интересные климатические рекорды и советы, как адаптироваться к погодным условиям.

Общие тенденции погоды по Украине на 10 августа

На всей территории страны в воскресенье, 10 августа, сохранится тёплая летняя погода, однако температурный фон будет отличаться между регионами. Погода варьируется от комфортных +26°C на западе до палящих +33°C на юге.

Средняя температура по стране составит +29°C днём и около +18°C ночью. Атмосферное давление останется в пределах нормы — от 743 до 765 мм рт. ст. Влажность воздуха в среднем по регионам — от 40% до 80%, что может повлиять на общее ощущение жары.

Ветер будет слабым или умеренным — от 0,5 до 3,9 м/с, в некоторых районах возможны кратковременные усиления до 5–7 м/с. Вероятность осадков остаётся низкой, хотя в северных и центральных регионах не исключены локальные короткие дожди ближе к вечеру.

Юг: палящее солнце и высокая температура

На юге страны жара будет ощутимой с самого утра и до позднего вечера. Особенно жарко в Николаеве, Одессе и Херсоне.

Прогноз по Николаеву и Одессе

Николаев: днём температура поднимется до +33°C, при этом с 15:00 будет ощущаться как +35°C. Давление стабильно высокое — 764 мм рт. ст., влажность около 26%. Ветер слабый — до 3,4 м/с. Осадков не ожидается
Одесса: немного мягче — до +30°C днём, ночью около +23°C. Комфортная влажность (40–57%) и устойчивое давление в 761 мм рт. ст.

Такая погода благоприятна для отдыха на море, но в часы пиковой жары (с 13:00 до 16:00) рекомендуется избегать прямых солнечных лучей

Центр: стабильная летняя погода без осадков

Центральные области страны — Днепр, Кривой Рог, Полтава, Винница — порадуют устойчивым температурным режимом, ясным небом и безветренной атмосферой.

Погода в Днепре и Кривом Роге

Днепр: с утра +23°C, к полудню до +29°C. Давление около 751 мм рт. ст., ветер умеренный — 3,3 м/с. Влажность комфортная — 31%. Осадков не предвидится
Кривой Рог: жарче — до +31°C, влажность 27%, давление немного выше — 757 мм рт. ст.

Винница и Полтава

В Виннице ожидается +27°C днём, ночью прохладнее — +16°C. Утром возможна лёгкая облачность. Давление — 744 мм рт. ст.
В Полтаве — температура в пределах +26°C, ветер 3,5 м/с, без существенных колебаний давления. Влажность в районе 43%

Север: комфортная температура и вероятность осадков

Северные регионы — Киев, Чернигов, Сумы — могут столкнуться с неустойчивостью атмосферного фронта во второй половине дня.

Погода в Киеве и Чернигове

Киев: дневной максимум — +27°C, давление — 751 мм рт. ст., влажность до 76%. Вероятность дождя вечером — около 17%. Ветер до 1,8 м/с
Чернигов: аналогичные показатели — до +26°C, влажность 94% ночью. Ветер в течение дня будет усиливаться до 2,2 м/с. Возможны кратковременные осадки

Сумы

В Сумах — умеренно тепло: +27°C днём, ночью +16°C. Давление 751 мм рт. ст., вероятность осадков невелика — 7%

Запад: переменная облачность и умеренное тепло

На западе сохранится прохладная и облачная погода. Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно — все эти регионы встретят воскресенье с утренней прохладой и комфортной дневной температурой.

Погода во Львове и Ивано-Франковске

Львов: дневной максимум — +28°C, ночью +16°C. Влажность высокая — 90% утром. Ветер до 3,2 м/с. Осадков не ожидается
Ивано-Франковск: до +30°C в полдень, давление — 743 мм рт. ст., влажность утром — 70%

Черновцы и Ровно

В Черновцах — +28°C, ночью +18°C. Ветер умеренный, вероятность осадков около 7%
Ровно: температура до +28°C, утром — +21°C. Давление 748 мм рт. ст., влажность — 83%. Ветер умеренный

Восток: тёплая погода с умеренной влажностью

На востоке страны, включая Харьков, Донецк, сохраняется стабильная жара без осадков, но с переменной влажностью и лёгким ветром.

Погода в Харькове и Донецке

Харьков: +27°C днём, ветер — 2,6 м/с, влажность — от 42% до 80%. Давление 750 мм рт. ст.
Донецк: до +30°C днём, давление стабильно — 749 мм рт. ст., ветер усиливается днём до 2,5 м/с. Вероятность дождя минимальна — 2%

Народный прогноз на 10 августа

По старинным народным наблюдениям, в это время традиционно выкапывали луковицы тюльпанов, считая, что они в августе переходят в стадию покоя. Также существует примета: если на рассвете сильно мерцают звезды — через два-три дня стоит ждать дождя. Наши предки вели наблюдение за утренним небом, ведь оно считалось «предвестником» ближайшей погоды. Если утро было туманным, то считали, что жара долго не задержится. Поэтому, несмотря на современные технологии прогнозирования, народная мудрость по-прежнему остаётся актуальной.

Исторические климатические рекорды 10 августа

10 августа за последние 130 лет не раз удивляло погодными аномалиями:

Максимум: +40°C — зафиксирован в Днепре и Кривом Роге в 1930 году
Минимум: +5…+9°C — наблюдался во Львове (1956), Киеве (1891) и других городах

Это говорит о том, что август может быть как экстремально жарким, так и прохладным в разные годы, однако 2025 год ближе к среднестатистическому летнему сценарию

Полезные советы на 10 августа

В условиях высокой температуры и солнечного излучения стоит соблюдать меры предосторожности:

Избегайте выхода на улицу с 13:00 до 16:00
Носите головные уборы и светлую одежду
Употребляйте больше воды — особенно в южных регионах
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит ограничить физическую активность на открытом солнце

Когда встает и заходит солнце 10 августа

Время восхода и заката в разных городах:

Днепр: 05:27 – 20:02
Киев: 05:39 – 20:26
Львов: 06:07 – 20:50
Одесса: 05:49 – 20:14
Харьков: 05:17 – 20:01

Световой день длится около 14,5–15 часов, что идеально подходит для путешествий и прогулок на свежем воздухе

10 августа 2025 года — это типичный августовский день, насыщенный солнцем, теплом и лёгким ветерком. Независимо от региона, повсеместно ожидается летняя погода с разными оттенками — от знойной на юге до комфортной на западе и в центре. Никаких штормов, града или затяжных дождей не предвидится, что делает этот день благоприятным для отдыха и активностей на открытом воздухе.

