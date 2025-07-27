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Актуальный прогноз погоды на 28 июля 2025 года в разных городах Украины. Жаркая погода с температурами до +38°C.
Актуальный прогноз погоды на 28 июля 2025 года в разных городах Украины. Жаркая погода с температурами до +38°C.
Общество
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Актуальный прогноз погоды на 28 июля 2025 года

Прогноз погоды на 28 июля 2025 года по регионам Украины обещает быть жарким. Все ключевые города страны готовятся к аномально высоким температурам, что будет типично для лета. Погода в крупных городах, таких как Харьков, Запорожье, Киев и Львов, обещает быть солнечной с небольшими колебаниями температуры в течение дня. Детали — в статье от DNEWS.

Прогноз погоды на 28 июля 2025 года: Города Украины

Предстоящий день в Украине будет выделяться значительными колебаниями температуры и жаркой погодой. В большинстве крупных городов ожидаются температурные пики до +35 °C и выше. Рассмотрим, что будет происходить в различных регионах страны.

Харьков

Восход: 04:59, Закат: 20:22
Температура: минимальная +22°C, максимальная +33°C. Ожидается жаркая погода, с температурой около +33°C в дневное время. Ветер слабый, около 2.7 м/с. Давление будет в пределах 744 мм, а влажность – 80%. Вечером температура несколько снизится до +27°C.

Запорожье

Восход: 05:11, Закат: 20:19
Температура: минимальная +24°C, максимальная +35°C. Жаркая погода продлится весь день, температура достигнет +35°C в полдень. Ветер около 2.7 м/с, давление – 745 мм. Влажность в утренние часы составит 59%, постепенно уменьшаясь к вечеру до 43%.

Киев

Восход: 05:20, Закат: 20:47
Температура: минимальная +21°C, максимальная +29°C. В Киеве будет достаточно жарко в дневные часы, с температурой, достигающей +29°C. Ветер будет слабым, около 0.8 м/с, давление 742 мм. Влажность в течение дня колеблется от 40% до 59%.

Львов

Восход: 05:48, Закат: 21:11
Температура: минимальная +17°C, максимальная +20°C. Львов немного «остынет» по сравнению с другими городами Украины, температура будет в пределах +20°C в течение дня. Влажность в вечернее время будет составлять 81%, при этом давление останется стабильным на уровне 730 мм.

Донецк

Восход: 05:00, Закат: 20:09
Температура: минимальная +22°C, максимальная +34°C. В Донецке также будет жарко, температура достигнет +34°C в дневное время. Ветер в районе 3 м/с, а давление 740 мм. Влажность днем будет около 27%, что немного ослабит жару.

Днепр

Восход: 05:09, Закат: 20:22
Температура: минимальная +24°C, максимальная +35°C. В Днепре, как и в остальных крупных городах, температура достигнет +35°C, с возможным понижением температуры к вечеру. Влажность в течение дня 30-38%, с ветром около 2.5 м/с.

Кривой Рог

Восход: 05:18, Закат: 20:26
Температура: минимальная +24°C, максимальная +38°C. Жаркая погода ожидается в Кривом Роге, где температура может подняться до +38°C. Ветер слабый, около 2 м/с, давление 748 мм. Влажность также будет составлять 65% в утренние часы.

Прогноз по другим городам Украины

В целом, на 28 июля 2025 года в большинстве крупных городов Украины, включая Одессу, Хмельницкий, Чернигов, Полтаву и другие, ожидаются высокие температуры в диапазоне от +30°C до +37°C. Солнечная погода продлится весь день, с минимальными шансами на осадки.

Прогноз погоды по городам Украины (таблица)

ГородМинимальная температураМаксимальная температураВосходЗакат
Одесса+24°C+31°C5:2220:18
Хмельницкий+22°C+33°C5:0020:30
Чернигов+21°C+34°C5:1020:35
Полтава+23°C+32°C5:0520:20
Винница+22°C+31°C5:1520:25
Миколаїв+24°C+35°C5:1820:27
Черкассы+23°C+33°C5:0820:38
Житомир+21°C+32°C5:1020:33
Сумы+22°C+34°C5:1220:40
Ровно+20°C+30°C5:0020:10

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