Прогноз погоды на 28 июля 2025 года по регионам Украины обещает быть жарким. Все ключевые города страны готовятся к аномально высоким температурам, что будет типично для лета. Погода в крупных городах, таких как Харьков, Запорожье, Киев и Львов, обещает быть солнечной с небольшими колебаниями температуры в течение дня. Детали — в статье от DNEWS.

Прогноз погоды на 28 июля 2025 года: Города Украины

Предстоящий день в Украине будет выделяться значительными колебаниями температуры и жаркой погодой. В большинстве крупных городов ожидаются температурные пики до +35 °C и выше. Рассмотрим, что будет происходить в различных регионах страны.

Харьков

Восход: 04:59, Закат: 20:22

Температура: минимальная +22°C, максимальная +33°C. Ожидается жаркая погода, с температурой около +33°C в дневное время. Ветер слабый, около 2.7 м/с. Давление будет в пределах 744 мм, а влажность – 80%. Вечером температура несколько снизится до +27°C.

Запорожье

Восход: 05:11, Закат: 20:19

Температура: минимальная +24°C, максимальная +35°C. Жаркая погода продлится весь день, температура достигнет +35°C в полдень. Ветер около 2.7 м/с, давление – 745 мм. Влажность в утренние часы составит 59%, постепенно уменьшаясь к вечеру до 43%.

Киев

Восход: 05:20, Закат: 20:47

Температура: минимальная +21°C, максимальная +29°C. В Киеве будет достаточно жарко в дневные часы, с температурой, достигающей +29°C. Ветер будет слабым, около 0.8 м/с, давление 742 мм. Влажность в течение дня колеблется от 40% до 59%.

Львов

Восход: 05:48, Закат: 21:11

Температура: минимальная +17°C, максимальная +20°C. Львов немного «остынет» по сравнению с другими городами Украины, температура будет в пределах +20°C в течение дня. Влажность в вечернее время будет составлять 81%, при этом давление останется стабильным на уровне 730 мм.

Донецк

Восход: 05:00, Закат: 20:09

Температура: минимальная +22°C, максимальная +34°C. В Донецке также будет жарко, температура достигнет +34°C в дневное время. Ветер в районе 3 м/с, а давление 740 мм. Влажность днем будет около 27%, что немного ослабит жару.

Днепр

Восход: 05:09, Закат: 20:22

Температура: минимальная +24°C, максимальная +35°C. В Днепре, как и в остальных крупных городах, температура достигнет +35°C, с возможным понижением температуры к вечеру. Влажность в течение дня 30-38%, с ветром около 2.5 м/с.

Кривой Рог

Восход: 05:18, Закат: 20:26

Температура: минимальная +24°C, максимальная +38°C. Жаркая погода ожидается в Кривом Роге, где температура может подняться до +38°C. Ветер слабый, около 2 м/с, давление 748 мм. Влажность также будет составлять 65% в утренние часы.

Прогноз по другим городам Украины

В целом, на 28 июля 2025 года в большинстве крупных городов Украины, включая Одессу, Хмельницкий, Чернигов, Полтаву и другие, ожидаются высокие температуры в диапазоне от +30°C до +37°C. Солнечная погода продлится весь день, с минимальными шансами на осадки.

Прогноз погоды по городам Украины (таблица)

Город Минимальная температура Максимальная температура Восход Закат Одесса +24°C +31°C 5:22 20:18 Хмельницкий +22°C +33°C 5:00 20:30 Чернигов +21°C +34°C 5:10 20:35 Полтава +23°C +32°C 5:05 20:20 Винница +22°C +31°C 5:15 20:25 Миколаїв +24°C +35°C 5:18 20:27 Черкассы +23°C +33°C 5:08 20:38 Житомир +21°C +32°C 5:10 20:33 Сумы +22°C +34°C 5:12 20:40 Ровно +20°C +30°C 5:00 20:10

Ранее мы писали о том, как пережить жару в городе: топ эффективных советов.