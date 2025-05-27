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Прогноз погоды на 28 мая 2025 года для всех регионов и городов Украины: температура, осадки, ветер и рекомендации.
Прогноз погоды на 28 мая 2025 года для всех регионов и городов Украины: температура, осадки, ветер и рекомендации.
Общество
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Актуальный прогноз погоды на 28 мая 2025 для всех регионов и городов Украины

Конец мая в Украине — период переменчивой погоды, когда солнечные дни могут неожиданно смениться дождями и прохладой. Это особенно важно учитывать при планировании поездок, мероприятий на открытом воздухе и сельскохозяйственных работ. Точный прогноз погоды поможет избежать неприятных сюрпризов и скорректировать планы в зависимости от погодных условий. В этом обзоре DNEWS представлен детальный прогноз погоды на 28 мая 2025 года для различных регионов и городов Украины.

Общая метеокартина по Украине

28 мая 2025 года погодные условия в Украине будут разнообразными. Западные и южные регионы окажутся под влиянием антициклона, обеспечивающего ясную и сухую погоду. В то же время северные и восточные области будут подвержены действию атмосферных фронтов, приносящих облачность и осадки. Центральные регионы окажутся в переходной зоне с переменной облачностью и возможными кратковременными дождями.

Температурные условия

Дневные температуры по стране будут колебаться от +18°C до +26°C. На юге и западе ожидается до +27°C, тогда как в северных и восточных регионах возможны прохладные зоны с температурой около +20°C. Ночные температуры установятся на уровне +11…+15°C, что типично для конца мая.

Атмосферное давление и ветер

Атмосферное давление будет стабильным, в пределах 740–755 мм рт. ст. Ветер преимущественно северо-западного направления со скоростью 5–8 м/с. В восточных и приазовских районах возможны порывы до 12 м/с, особенно в грозовых зонах.

Прогноз погоды по регионам

Погода в различных регионах Украины будет отличаться в зависимости от географического положения и влияния атмосферных фронтов.

Киев и Киевская область

В Киеве ожидается облачная погода с дождями в течение дня. Температура воздуха составит +18°C днём и +15°C ночью. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

Львов и Львовская область

Во Львове прогнозируется облачная погода без осадков. Дневная температура достигнет +17°C, ночная — +14°C. Ветер западный, 4 м/с.

Одесса и Одесская область

В Одессе ожидается облачная погода с дождями во второй половине дня. Температура воздуха днём составит +17°C, ночью — +14°C. Ветер юго-восточный, 5 м/с.

Харьков и Харьковская область

В Харькове прогнозируется пасмурная погода без осадков. Дневная температура достигнет +22°C, ночная — +18°C. Ветер восточный, 6 м/с.

Днепр и Днепропетровская область

В Днепре ожидается облачная погода с дождями в течение дня. Температура воздуха составит +20°C днём и +17°C ночью. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

Запорожье и Запорожская область

В Запорожье прогнозируется пасмурная погода с кратковременными дождями. Дневная температура достигнет +19°C, ночная — +16°C. Ветер восточный, 6 м/с.

Луцк и Волынская область

В Луцке ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днём составит +21°C, ночью — +10°C. Ветер южный, 3 м/с.

Чернигов и Черниговская область

В Чернигове прогнозируется облачная погода с дождями в течение дня. Дневная температура достигнет +24°C, ночная — +16°C. Ветер северо-западный, 4 м/с.

Ужгород и Закарпатская область

В Ужгороде ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днём составит +21°C, ночью — +10°C. Ветер северо-западный, 2 м/с.

Рекомендации на день

Учитывая разнообразие погодных условий по стране, рекомендуется:

  • Взять с собой зонт или дождевик в регионах, где прогнозируются осадки.
  • Одеваться по погоде, учитывая возможные перепады температур в течение дня.
  • Планировать поездки и мероприятия на открытом воздухе с учётом прогноза погоды.

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