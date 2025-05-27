Конец мая в Украине — период переменчивой погоды, когда солнечные дни могут неожиданно смениться дождями и прохладой. Это особенно важно учитывать при планировании поездок, мероприятий на открытом воздухе и сельскохозяйственных работ. Точный прогноз погоды поможет избежать неприятных сюрпризов и скорректировать планы в зависимости от погодных условий. В этом обзоре DNEWS представлен детальный прогноз погоды на 28 мая 2025 года для различных регионов и городов Украины.
Общая метеокартина по Украине
28 мая 2025 года погодные условия в Украине будут разнообразными. Западные и южные регионы окажутся под влиянием антициклона, обеспечивающего ясную и сухую погоду. В то же время северные и восточные области будут подвержены действию атмосферных фронтов, приносящих облачность и осадки. Центральные регионы окажутся в переходной зоне с переменной облачностью и возможными кратковременными дождями.
Температурные условия
Дневные температуры по стране будут колебаться от +18°C до +26°C. На юге и западе ожидается до +27°C, тогда как в северных и восточных регионах возможны прохладные зоны с температурой около +20°C. Ночные температуры установятся на уровне +11…+15°C, что типично для конца мая.
Атмосферное давление и ветер
Атмосферное давление будет стабильным, в пределах 740–755 мм рт. ст. Ветер преимущественно северо-западного направления со скоростью 5–8 м/с. В восточных и приазовских районах возможны порывы до 12 м/с, особенно в грозовых зонах.
Прогноз погоды по регионам
Погода в различных регионах Украины будет отличаться в зависимости от географического положения и влияния атмосферных фронтов.
Киев и Киевская область
В Киеве ожидается облачная погода с дождями в течение дня. Температура воздуха составит +18°C днём и +15°C ночью. Ветер северо-восточный, 3 м/с.
Львов и Львовская область
Во Львове прогнозируется облачная погода без осадков. Дневная температура достигнет +17°C, ночная — +14°C. Ветер западный, 4 м/с.
Одесса и Одесская область
В Одессе ожидается облачная погода с дождями во второй половине дня. Температура воздуха днём составит +17°C, ночью — +14°C. Ветер юго-восточный, 5 м/с.
Харьков и Харьковская область
В Харькове прогнозируется пасмурная погода без осадков. Дневная температура достигнет +22°C, ночная — +18°C. Ветер восточный, 6 м/с.
Днепр и Днепропетровская область
В Днепре ожидается облачная погода с дождями в течение дня. Температура воздуха составит +20°C днём и +17°C ночью. Ветер юго-восточный, 4 м/с.
Запорожье и Запорожская область
В Запорожье прогнозируется пасмурная погода с кратковременными дождями. Дневная температура достигнет +19°C, ночная — +16°C. Ветер восточный, 6 м/с.
Луцк и Волынская область
В Луцке ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днём составит +21°C, ночью — +10°C. Ветер южный, 3 м/с.
Чернигов и Черниговская область
В Чернигове прогнозируется облачная погода с дождями в течение дня. Дневная температура достигнет +24°C, ночная — +16°C. Ветер северо-западный, 4 м/с.
Ужгород и Закарпатская область
В Ужгороде ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днём составит +21°C, ночью — +10°C. Ветер северо-западный, 2 м/с.
Рекомендации на день
Учитывая разнообразие погодных условий по стране, рекомендуется:
- Взять с собой зонт или дождевик в регионах, где прогнозируются осадки.
- Одеваться по погоде, учитывая возможные перепады температур в течение дня.
- Планировать поездки и мероприятия на открытом воздухе с учётом прогноза погоды.
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