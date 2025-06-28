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Актуальный прогноз погоды на 29 июня 2025 года для городов Украины: от жары на юге до дождей на западе. Узнайте, что ждет ваш город!
Актуальный прогноз погоды на 29 июня 2025 года для городов Украины: от жары на юге до дождей на западе. Узнайте, что ждет ваш город!
Общество
Время чтения 1 мин.

Актуальный прогноз погоды на 29 июня 2025 года для городов Украины

На 29 июня 2025 года ожидается переменная погода по всей территории Украины. Будет несколько дождевых фронтов, сменяющихся солнечными промежутками, что приведет к нестабильной температурной картине. В большинстве регионов, особенно в центральной части и на юге, температура будет высокой, но переменная облачность и возможные дожди добавят изменения в атмосферное давление.

Чтобы узнать, как изменится погода в вашем регионе, важно ориентироваться на актуальные данные, которые мы представляем. Этот прогноз от DNEWS поможет подготовиться к выходным, особенно если вы планируете отдых на природе или какие-то важные мероприятия на свежем воздухе.

Львов

Львов встретит 29 июня дождями в первой половине дня. Ожидается температура около 22-23 градусов. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, температура не превысит 24 градусов. Вечером будет прохладно — около 18 градусов.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске на 29 июня прогнозируются дожди, которые начнутся с утра и продолжатся в течение дня. Температура воздуха будет около 22-24 градусов. К вечеру дожди ослабнут, а температура опустится до 19-20 градусов.

Черновцы

В Черновцах 29 июня также ожидаются дожди, особенно в первой половине дня. Температура воздуха составит 23-25 градусов, вечером температура немного снизится до 18-20 градусов.

Киев

В Киеве 29 июня будет переменная облачность, но осадков не ожидается. Температура в столице составит 25-27 градусов днем. Вечером температура немного снизится до 20-22 градусов.

Черкассы

В Черкассах 29 июня будет преобладать переменная облачность. Днем температура воздуха будет около 26-28 градусов. Вечером температура снизится до 21-22 градусов. Осадков не предсказывается.

Полтава

В Полтаве на 29 июня прогнозируется переменная облачность с температурой 25-27 градусов в течение дня. Ночью температура опустится до 19-20 градусов, осадков не ожидается.

Одесса

В Одессе ожидается солнечная погода 29 июня. Температура воздуха в течение дня будет около 27-30 градусов. Вечером температура снизится до 22-23 градусов. Осадков не предсказывается.

Херсон

В Херсоне также будет солнечно, температура в течение дня составит 28-30 градусов. Вечером температура снизится до 22 градусов. Небольшая облачность возможна, но дождей не будет.

Николаев

В Николаеве 29 июня температура будет колебаться в пределах 27-29 градусов. Вечером температура опустится до 22-23 градусов, облачность будет переменной, но дождей не ожидается.

Харьков

В Харькове 29 июня также прогнозируется солнечная погода. Днем температура составит 28-30 градусов, а вечером она снизится до 22 градусов. Осадков не будет.

Днепр

Днепр встретит 29 июня жаркой погодой. Ожидается температура около 28-30 градусов. Вечером температура снизится до 22-23 градусов. Небольшая облачность возможна, но дождей не предсказывается.

Запорожье

В Запорожье на 29 июня температура будет в пределах 30 градусов. Вечером температура снизится до 22-23 градусов, а осадков не ожидается. Ветер будет умеренным.

Луганск

В Луганске в этот день также будет жарко, температура в течение дня составит 28-30 градусов. Вечером температура опустится до 22-23 градусов. Осадков не предсказывается.

Донецк

В Донецке на 29 июня также прогнозируется жаркая погода. Температура в течение дня составит 28-30 градусов. Вечером температура будет около 22-23 градусов. Осадков не ожидается.

Сумы

В Сумах 29 июня будет солнечно, температура днем составит около 27-29 градусов. Вечером температура опустится до 21-22 градусов. Осадков не предсказывается.

Чернигов

В Чернигове на 29 июня прогнозируется переменная облачность, температура воздуха днем будет около 25-27 градусов. Вечером температура снизится до 20 градусов. Осадков не ожидается.

Кременчуг

В Кременчуке в течение дня температура будет колебаться в пределах 28-30 градусов. Вечером температура опустится до 22 градусов. Осадки не предсказываются.

Житомир

В Житомире на 29 июня температура воздуха будет около 25-27 градусов. Вечером температура немного снизится до 21-22 градусов. Осадки маловероятны.

Ровно

В Ровно ожидается переменная облачность с дождями в первой половине дня. Температура воздуха составит 22-24 градуса. Вечером температура снизится до 18-20 градусов.

Тернополь

В Тернополе также ожидаются дожди. Температура будет в пределах 22-24 градусов днем, а вечером опустится до 18-19 градусов.

Ужгород

В Ужгороде на 29 июня прогнозируется переменная облачность, но осадков не ожидается. Температура днем будет около 22-24 градусов, а вечером температура опустится до 19 градусов.

Луцк

В Луцке 29 июня также будет переменная облачность. Днем температура составит около 22-24 градусов, а вечером опустится до 18 градусов. Осадков не предсказывается.

Винница

В Виннице на 29 июня температура будет в пределах 25-27 градусов. Вечером температура немного снизится до 20 градусов. Осадков не ожидается.

Кривой Рог

В Кривом Роге будет солнечно, температура составит 28-30 градусов днем. Вечером температура снизится до 22-23 градусов. Осадки маловероятны.

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