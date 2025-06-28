На 29 июня 2025 года ожидается переменная погода по всей территории Украины. Будет несколько дождевых фронтов, сменяющихся солнечными промежутками, что приведет к нестабильной температурной картине. В большинстве регионов, особенно в центральной части и на юге, температура будет высокой, но переменная облачность и возможные дожди добавят изменения в атмосферное давление.

Чтобы узнать, как изменится погода в вашем регионе, важно ориентироваться на актуальные данные, которые мы представляем. Этот прогноз от DNEWS поможет подготовиться к выходным, особенно если вы планируете отдых на природе или какие-то важные мероприятия на свежем воздухе.

Львов

Львов встретит 29 июня дождями в первой половине дня. Ожидается температура около 22-23 градусов. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, температура не превысит 24 градусов. Вечером будет прохладно — около 18 градусов.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске на 29 июня прогнозируются дожди, которые начнутся с утра и продолжатся в течение дня. Температура воздуха будет около 22-24 градусов. К вечеру дожди ослабнут, а температура опустится до 19-20 градусов.

Черновцы

В Черновцах 29 июня также ожидаются дожди, особенно в первой половине дня. Температура воздуха составит 23-25 градусов, вечером температура немного снизится до 18-20 градусов.

Киев

В Киеве 29 июня будет переменная облачность, но осадков не ожидается. Температура в столице составит 25-27 градусов днем. Вечером температура немного снизится до 20-22 градусов.

Черкассы

В Черкассах 29 июня будет преобладать переменная облачность. Днем температура воздуха будет около 26-28 градусов. Вечером температура снизится до 21-22 градусов. Осадков не предсказывается.

Полтава

В Полтаве на 29 июня прогнозируется переменная облачность с температурой 25-27 градусов в течение дня. Ночью температура опустится до 19-20 градусов, осадков не ожидается.

Одесса

В Одессе ожидается солнечная погода 29 июня. Температура воздуха в течение дня будет около 27-30 градусов. Вечером температура снизится до 22-23 градусов. Осадков не предсказывается.

Херсон

В Херсоне также будет солнечно, температура в течение дня составит 28-30 градусов. Вечером температура снизится до 22 градусов. Небольшая облачность возможна, но дождей не будет.

Николаев

В Николаеве 29 июня температура будет колебаться в пределах 27-29 градусов. Вечером температура опустится до 22-23 градусов, облачность будет переменной, но дождей не ожидается.

Харьков

В Харькове 29 июня также прогнозируется солнечная погода. Днем температура составит 28-30 градусов, а вечером она снизится до 22 градусов. Осадков не будет.

Днепр

Днепр встретит 29 июня жаркой погодой. Ожидается температура около 28-30 градусов. Вечером температура снизится до 22-23 градусов. Небольшая облачность возможна, но дождей не предсказывается.

Запорожье

В Запорожье на 29 июня температура будет в пределах 30 градусов. Вечером температура снизится до 22-23 градусов, а осадков не ожидается. Ветер будет умеренным.

Луганск

В Луганске в этот день также будет жарко, температура в течение дня составит 28-30 градусов. Вечером температура опустится до 22-23 градусов. Осадков не предсказывается.

Донецк

В Донецке на 29 июня также прогнозируется жаркая погода. Температура в течение дня составит 28-30 градусов. Вечером температура будет около 22-23 градусов. Осадков не ожидается.

Сумы

В Сумах 29 июня будет солнечно, температура днем составит около 27-29 градусов. Вечером температура опустится до 21-22 градусов. Осадков не предсказывается.

Чернигов

В Чернигове на 29 июня прогнозируется переменная облачность, температура воздуха днем будет около 25-27 градусов. Вечером температура снизится до 20 градусов. Осадков не ожидается.

Кременчуг

В Кременчуке в течение дня температура будет колебаться в пределах 28-30 градусов. Вечером температура опустится до 22 градусов. Осадки не предсказываются.

Житомир

В Житомире на 29 июня температура воздуха будет около 25-27 градусов. Вечером температура немного снизится до 21-22 градусов. Осадки маловероятны.

Ровно

В Ровно ожидается переменная облачность с дождями в первой половине дня. Температура воздуха составит 22-24 градуса. Вечером температура снизится до 18-20 градусов.

Тернополь

В Тернополе также ожидаются дожди. Температура будет в пределах 22-24 градусов днем, а вечером опустится до 18-19 градусов.

Ужгород

В Ужгороде на 29 июня прогнозируется переменная облачность, но осадков не ожидается. Температура днем будет около 22-24 градусов, а вечером температура опустится до 19 градусов.

Луцк

В Луцке 29 июня также будет переменная облачность. Днем температура составит около 22-24 градусов, а вечером опустится до 18 градусов. Осадков не предсказывается.

Винница

В Виннице на 29 июня температура будет в пределах 25-27 градусов. Вечером температура немного снизится до 20 градусов. Осадков не ожидается.

Кривой Рог

В Кривом Роге будет солнечно, температура составит 28-30 градусов днем. Вечером температура снизится до 22-23 градусов. Осадки маловероятны.

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