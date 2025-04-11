Вице-премьер и министр национального единства Алексей Чернышов возглавил список самых состоятельных украинских чиновников по итогам 2024 года. Согласно поданной декларации, общий доход его семьи за прошлый год составил более 37,3 миллиона гривен. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на декларацию чиновника.

Наибольшую часть задекларированных средств Чернышов получил от НАК «Нафтогаз Украины» — это 25,1 миллиона гривен зарплаты и 4,6 тысячи гривен дополнительных выплат. Кроме того, 90,5 тысячи гривен он получил от Кабинета министров, а также 6 миллионов гривен процентов по банковским вкладам.

Дополнительно министр задекларировал почти 3,4 миллиона гривен дохода от продажи движимого имущества (не включая ценные бумаги и корпоративные права) и 747 тысяч гривен в виде процентов от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Жена министра Светлана Чернышова за 2024 год получила более 655 тысяч гривен зарплаты в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и 8,6 тысячи гривен гонораров и прочих выплат. Ещё 5 тысяч гривен она получила от Национального университета «Киево-Могилянская академия». Основной доход Светланы составил 1,44 миллиона гривен от предпринимательской деятельности.

Алексей Чернышов владеет квартирой площадью 208,7 м², оценочной стоимостью 5,37 миллиона гривен. Его супруга — владелица четырёх квартир: 45,9 м², 41,9 м², 42 м² и 47,1 м² соответственно. Кроме того, она арендует жилой дом площадью 939,1 м² в одном из посёлков Киевской области.

В разделе транспорта в декларации указана только одна машина — Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, зарегистрированная на Светлану Чернышову. Автомобиль был приобретён в июне 2021 года за сумму более 1,9 миллиона гривен.

Супруги Чернышовы также задекларировали коллекцию предметов роскоши, в числе которых: швейцарские часы, ювелирные украшения, меховые изделия. Также в декларации указаны две коллекции книг и коллекция живописи XX века, включающая 30 полотен.

Для сравнения, первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко задекларировала доходы в размере 4,4 миллиона гривен, из которых около 1,2 миллиона составила зарплата в Кабмине.

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