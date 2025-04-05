Аномальное лето может сорвать урожай: в зоне риска три популярных овоща

Несмотря на предупреждение синоптиков о резком ухудшении погоды в апреле, эксперты уже делают прогнозы по поводу предстоящего лета, которое может оказаться аномальным. Ожидаются не только изнуряющие жары, но и сильные ливни, грозы, град и шквальные ветры.

Такая погодная нестабильность, вместе с недостатком влаги в почве и возможными весенними заморозками, может существенно повредить урожайность, в частности, выращивание отдельных овощных культур. Как выяснил OBOZ.UA, специалисты указывают и на потенциальные преимущества нынешних климатических изменений – в частности возможность собрать третий урожай. В то же время, неустойчивые погодные условия несут и угрозы для такого эксперимента.

В комментарии кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух отметила: «Озимые культуры в этом году созревают заметно быстрее — местами на целый месяц раньше, чем обычно. После их уборки фермеры уже начинают высевать третий урожай. Например, гречиху — если ее посеять в июне, после уборки озимых, то до октября она успеет созреть. Ведь сентябрь все больше напоминает летний месяц».

Она также отметила, что в будущем выращивание миндаля и фундука станет возможным почти по всей Украине. Уже сейчас эти культуры приносят прибыль фермерам на западе страны, а в дальнейшем могут стать выгодным агробизнесом и в других регионах.

По словам эксперта, климат в Украине становится все теплее. К примеру, к концу века температура воздуха в Харькове может сравниться с нынешним климатом Крыма. В таком случае даже в Тернопольской области можно будет выращивать культуры, свойственные субтропикам.

Однако, как она отметила, серьезной проблемой остаются частые весенние вторжения холодного воздуха. «Вспомните прошлый год: деревья зацвели уже в марте, но апрельские заморозки нанесли ущерб. Такие температурные качели могут приводить к большим потерям», – предупредила ученая.

По ее мнению, серьезная опасность нависла и над огурцами и капустой. Эти культуры чрезвычайно требовательны к влаге, и их выращивание в открытом грунте становится все сложнее. Чтобы получить урожай, приходится использовать современные агротехнологии – например, капельное орошение или специальные сетки.

«Метод, по которому наши бабушки просто сеяли огурцы весной и лишь изредка поливали их в жару, уже не работает», – подчеркнула кандидат географических наук.

Она отметила, что в 2025 году решающим фактором станет количество и характер осадков, особенно в период созревания урожая этих трех культур. Если дожди будут умеренными, но регулярными, это приведет к росту. А вот кратковременные, но интенсивные ливни могут оказаться менее эффективными для увлажнения почвы.

«Оценивать перспективы урожая целесообразно уже ближе к старту сезона, ориентируясь на прогнозы синоптиков, – отметила Балабух. – Ведь климатические прогнозы указывают на общие тенденции, тогда как синоптические – дают конкретику. Именно синоптики могут сообщить, ожидаются ли грунтовые заморозки, где они пройдут».

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры.