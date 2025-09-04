5 сентября 2025 года сборная Украины встретится с командой Франции в рамках первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Матч пройдёт на стадионе «Тарчиньски Арена» в польском городе Вроцлав. В этом материале от DNEWS — всё о трансляции, составах команд, шансах на победу и ожиданиях экспертов.
Где и когда состоится матч
Открытие квалификационного этапа для обеих команд произойдёт 5 сентября 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Встреча состоится на «Тарчиньски Арене» — стадионе, который в последнее время стал фактически домашней ареной для украинской сборной.
Онлайн трансляция матча Украина — Франция 5 сентября 2025
Прямую видеотрансляцию матча будет вести платформа MEGOGO. Кроме того, ключевые моменты, голы и повторы будут доступны в режиме реального времени в Telegram Sport.ua. Официальные страницы сборных также будут публиковать важные эпизоды и статистику встречи.
Ситуация в группе D: соперники и ставки
В одной группе с Украиной и Францией оказались Исландия и Азербайджан. На фоне этих команд Франция выглядит явным фаворитом. Согласно коэффициентам букмекеров:
- Победа Франции — 1.40
- Победа Украины — 9.00
- Ничья — 4.70
- Тотал больше 2.5 — 1.80
- Обе забьют — 2.13
- Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу Франции за 6.50
Ожидается атакующий футбол с заметным перевесом со стороны гостей.
Франция: состав, форма и амбиции
Французская команда входит в элиту мирового футбола. За последние два чемпионата мира она дважды добралась до финала — победив в 2018 году и уступив Аргентине в 2022-м. Отбор на ЧМ-2026 должен стать уверенным шагом к третьему подряд выходу в финальную часть.
Кто в составе Франции
- Тренер: Дидье Дешам (объявил, что покинет пост после ЧМ-2026)
- Вратари: Люка Шевалье, Мик Меньян
- Защита и полузащита: Магнес Аклиуш (дебютант), Дезире Дуэ (20 лет, один из главных талантов)
- Атака: Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Брэдли Баркола
- Под вопросом: Усман Дембеле — занимается индивидуально из-за травмы
Французская сборная постепенно обновляется, но сохраняет мощь и техничность. Каждый вызов в сборную — это сигнал будущим поколениям о высоких стандартах.
Украина: проблемы и надежды
Сборная Украины переживает непростой период. Евро-2024 завершилось неудачей — команда не вышла из группы. В Лиге наций также не удалось продемонстрировать стабильную игру: поражение Бельгии в стыковых матчах (3:1 и 0:3) стало особенно болезненным.
Кто в составе Украины
- Тренер: Сергей Ребров
- Вратари: Анатолий Трубин (основной на этот матч), Андрей Лунин (травма)
- Защита: Илья Забарный (одноклубник Матвея Сафонова), Виталий Миколенко («Эвертон»)
- Полузащита и нападение:
- Александр Зинченко (вне основы «Арсенала»)
- Роман Яремчук (не набрал форму)
- Артём Довбик («Рома», спад после перехода)
- Виктор Цыганков (форма далека от оптимальной)
Проблемы украинской сборной
- Слабая игра в обороне (особенно проявилась в матче с Канадой — 2:4)
- Потеря основного вратаря
- Снижение уровня ключевых игроков атаки
- Недостаточная сыгранность состава
Всё это заставляет сомневаться в шансах на равную борьбу с французами.
Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем
Накануне встречи, 4 сентября в 19:45 по киевскому времени, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провёл официальную пресс-конференцию. Прямая трансляция события прошла на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник поделился мнением о предстоящем сопернике, кадровой ситуации и мотивации команды.
Последние матчи Украины: тревожные звоночки
В июне Украина провела две товарищеские встречи:
- Победа над Новой Зеландией — 2:1
- Поражение от Канады — 2:4
Эти результаты подчеркнули нестабильность в обороне и проблемы с реализацией моментов. Французы, в отличие от этих соперников, не простят подобных ошибок.
Чего ждать от игры
Эксперты сходятся во мнении: Франция попытается с первых минут продемонстрировать доминирование, навязать высокий темп и закрыть исход встречи ещё до перерыва. Украина будет надеяться на контратаки и «стандарты», но для этого нужно безошибочно действовать в защите.
Важнейшим элементом стратегии украинцев может стать мотивация и поддержка болельщиков на «нейтральной» территории. Вроцлав — город, где уже неоднократно играли украинцы, и трибуны поддержат «сине-жёлтых».
Когда следующий матч сборной Украины
Следующая игра подопечных Сергея Реброва состоится 9 сентября 2025 года в Баку — против сборной Азербайджана. Этот матч может оказаться решающим в борьбе за второе место в группе, если Франция подтвердит свой класс уже в первом туре.
Что говорят аналитики
Большинство прогнозов сходятся: Франция победит и пробьёт тотал больше 2.5 мяча. Команда Дешама умеет действовать организованно и эффективно в атаке. Матч с Украиной рассматривается как важный старт, который должен задать тон всей квалификации.
Ключевая интрига матча
Это начало «прощального тура» Дидье Дешама в роли главного тренера Франции. После ЧМ-2026 он уйдёт в отставку. Поэтому каждый матч — не просто отбор, а часть важной главы в истории французского футбола.
