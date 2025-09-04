Четверг, 4 сентября, 2025
Матч Украина — Франция 5 сентября откроет отбор на ЧМ-2026: составы, прогнозы, трансляция и ключевые интриги встречи в польском Вроцлаве.
Матч Украина — Франция 5 сентября откроет отбор на ЧМ-2026: составы, прогнозы, трансляция и ключевые интриги встречи в польском Вроцлаве.
Анонс матча Украина — Франция 5 сентября 2025 года: где смотреть трансляцию, какой состав команд и прогноз отборочного матча на ЧМ

5 сентября 2025 года сборная Украины встретится с командой Франции в рамках первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Матч пройдёт на стадионе «Тарчиньски Арена» в польском городе Вроцлав. В этом материале от DNEWS — всё о трансляции, составах команд, шансах на победу и ожиданиях экспертов.

Где и когда состоится матч

Открытие квалификационного этапа для обеих команд произойдёт 5 сентября 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Встреча состоится на «Тарчиньски Арене» — стадионе, который в последнее время стал фактически домашней ареной для украинской сборной.

Онлайн трансляция матча Украина — Франция 5 сентября 2025

Прямую видеотрансляцию матча будет вести платформа MEGOGO. Кроме того, ключевые моменты, голы и повторы будут доступны в режиме реального времени в Telegram Sport.ua. Официальные страницы сборных также будут публиковать важные эпизоды и статистику встречи.

Ситуация в группе D: соперники и ставки

В одной группе с Украиной и Францией оказались Исландия и Азербайджан. На фоне этих команд Франция выглядит явным фаворитом. Согласно коэффициентам букмекеров:

  • Победа Франции — 1.40
  • Победа Украины — 9.00
  • Ничья — 4.70
  • Тотал больше 2.5 — 1.80
  • Обе забьют — 2.13
  • Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу Франции за 6.50

Ожидается атакующий футбол с заметным перевесом со стороны гостей.

Франция: состав, форма и амбиции

Французская команда входит в элиту мирового футбола. За последние два чемпионата мира она дважды добралась до финала — победив в 2018 году и уступив Аргентине в 2022-м. Отбор на ЧМ-2026 должен стать уверенным шагом к третьему подряд выходу в финальную часть.

Кто в составе Франции

  • Тренер: Дидье Дешам (объявил, что покинет пост после ЧМ-2026)
  • Вратари: Люка Шевалье, Мик Меньян
  • Защита и полузащита: Магнес Аклиуш (дебютант), Дезире Дуэ (20 лет, один из главных талантов)
  • Атака: Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Брэдли Баркола
  • Под вопросом: Усман Дембеле — занимается индивидуально из-за травмы

Французская сборная постепенно обновляется, но сохраняет мощь и техничность. Каждый вызов в сборную — это сигнал будущим поколениям о высоких стандартах.

Украина: проблемы и надежды

Сборная Украины переживает непростой период. Евро-2024 завершилось неудачей — команда не вышла из группы. В Лиге наций также не удалось продемонстрировать стабильную игру: поражение Бельгии в стыковых матчах (3:1 и 0:3) стало особенно болезненным.

Кто в составе Украины

  • Тренер: Сергей Ребров
  • Вратари: Анатолий Трубин (основной на этот матч), Андрей Лунин (травма)
  • Защита: Илья Забарный (одноклубник Матвея Сафонова), Виталий Миколенко («Эвертон»)
  • Полузащита и нападение:
    • Александр Зинченко (вне основы «Арсенала»)
    • Роман Яремчук (не набрал форму)
    • Артём Довбик («Рома», спад после перехода)
    • Виктор Цыганков (форма далека от оптимальной)

Проблемы украинской сборной

  • Слабая игра в обороне (особенно проявилась в матче с Канадой — 2:4)
  • Потеря основного вратаря
  • Снижение уровня ключевых игроков атаки
  • Недостаточная сыгранность состава

Всё это заставляет сомневаться в шансах на равную борьбу с французами.

Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем

Накануне встречи, 4 сентября в 19:45 по киевскому времени, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провёл официальную пресс-конференцию. Прямая трансляция события прошла на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник поделился мнением о предстоящем сопернике, кадровой ситуации и мотивации команды.

Последние матчи Украины: тревожные звоночки

В июне Украина провела две товарищеские встречи:

  • Победа над Новой Зеландией — 2:1
  • Поражение от Канады — 2:4

Эти результаты подчеркнули нестабильность в обороне и проблемы с реализацией моментов. Французы, в отличие от этих соперников, не простят подобных ошибок.

Чего ждать от игры

Эксперты сходятся во мнении: Франция попытается с первых минут продемонстрировать доминирование, навязать высокий темп и закрыть исход встречи ещё до перерыва. Украина будет надеяться на контратаки и «стандарты», но для этого нужно безошибочно действовать в защите.

Важнейшим элементом стратегии украинцев может стать мотивация и поддержка болельщиков на «нейтральной» территории. Вроцлав — город, где уже неоднократно играли украинцы, и трибуны поддержат «сине-жёлтых».

Когда следующий матч сборной Украины

Следующая игра подопечных Сергея Реброва состоится 9 сентября 2025 года в Баку — против сборной Азербайджана. Этот матч может оказаться решающим в борьбе за второе место в группе, если Франция подтвердит свой класс уже в первом туре.

Что говорят аналитики

Большинство прогнозов сходятся: Франция победит и пробьёт тотал больше 2.5 мяча. Команда Дешама умеет действовать организованно и эффективно в атаке. Матч с Украиной рассматривается как важный старт, который должен задать тон всей квалификации.

Ключевая интрига матча

Это начало «прощального тура» Дидье Дешама в роли главного тренера Франции. После ЧМ-2026 он уйдёт в отставку. Поэтому каждый матч — не просто отбор, а часть важной главы в истории французского футбола.

Ранее мы писали о Лиге чемпионов 2025/26: кто сыграет в основном раунде турнира.

Фото: uaf.ua

