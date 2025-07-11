Пятница, 11 июля, 2025
23.5 C
Киев
type here...
Узнайте, как поставить апостиль на украинские документы в 2025 году. Все правила, изменения и нужные документы для использования за рубежом.
Узнайте, как поставить апостиль на украинские документы в 2025 году. Все правила, изменения и нужные документы для использования за рубежом.
Общество
Время чтения 1 мин.

Апостиль в 2025 году: что важно знать для украинцев

Апостиль — это международно признанный способ легализации официальных документов для их использования за рубежом. В 2025 году он остается актуальной и удобной процедурой для граждан Украины, планирующих поездки, работу или учебу за границей. В статье подробно расскажем, на какие документы ставится апостиль, какие изменения произошли в 2025 году и как украинцам правильно подготовить документы для использования в странах Гаагской конвенции.

В 2025 году продолжают действовать новые правила, упрощающие процесс проставления апостиля на официальных документах. Все, что нужно знать, чтобы без проблем подтвердить подлинность украинских документов, будет раскрыто в этом материалеот DNEWS .

Апостиль в Украине в 2025 году: ключевые моменты

В 2025 году вступили в силу новые межведомственные правила, касающиеся проставления апостиля. В частности, для упрощения процесса в Украине были внедрены новые стандарты, определяющие четкую процедуру и перечень документов, которые подлежат апостилированию. Эти изменения касаются пяти ключевых министерств, которые совместно разработали порядок нанесения отметки «Apostille». Важное изменение — унификация процедур и стандартизация оформления международной отметки.

Документ № 125/209/293/139/999/5, разработанный при совместном участии пяти ведущих министерств — Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Министерства финансов и Министерства юстиции — устанавливает ясный и последовательный механизм заверения украинских документов для их использования за рубежом. Этот межведомственный приказ стал основой для упрощения и стандартизации процесса апостилирования в Украине.

Что такое апостиль простыми словами

Апостиль — это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи, печати и качества лица, подписавшего документ. Этот штамп применяется на оригиналах или копиях официальных документов и позволяет их использовать в странах, присоединившихся к Гаагской конвенции 1961 года. Важно отметить, что апостиль упрощает процесс легализации документов, так как позволяет избежать консульской легализации в большинстве случаев.

Как поставить апостиль

Процесс проставления апостиля на документе зависит от того, кто выдал этот документ. В Украине существует несколько государственных органов, которые отвечают за этот процесс в зависимости от типа документа.

  • Министерство юстиции ставит апостиль на судебные решения и нотариальные акты.
  • Министерство образования и науки занимается апостилированием дипломов и аттестатов.
  • Министерство внутренних дел проставляет апостиль на справках о несудимости и других документах МВД.
  • Государственная миграционная служба работает с документами, связанными с миграционным статусом.

На какие документы ставится апостиль

Процесс апостилирования применяется к широкому спектру документов, которые могут понадобиться за рубежом. Вот полный перечень:

  • Документы от органов юстиции (судебные решения, решения нотариусов, архивные записи).
  • Образовательные документы (дипломы, аттестаты, сертификаты и другие).
  • Нотариально заверенные документы (например, доверенности, завещания).
  • Справки МВД (например, о несудимости).
  • Миграционные документы (подтверждения гражданства, статуса беженца и т.д.).
  • Свидетельства ЗАГС (о рождении, браке, смерти).
  • Документы, выданные органами налоговой службы и другие официальные бумаги.

Какие документы апостилировать нельзя

Не все документы можно апостилировать. Существует определенный список документов, которые не подлежат апостилированию:

  • Паспорта гражданина Украины.
  • Военные билеты.
  • Трудовые книжки.
  • Разрешения на оружие.
  • Техпаспорта на автомобили.
  • Нормативные акты и законы.
  • Переписка между учреждениями.

Для этих документов применяется другая форма легализации, например, консульская легализация.

Преимущества апостиля для украинцев

Апостиль — это упрощенный способ легализации документов, который значительно сокращает время и затраты по сравнению с консульской легализацией. Для граждан Украины это важный инструмент для использования документов в странах, подписавших Гаагскую конвенцию.

  • Упрощение процесса: вместо множества бюрократических шагов, апостиль позволяет легализовать документ в одном государственном органе.
  • Международное признание: апостиль признается в 112 странах, что делает документы с апостилем удобными для использования по всему миру.

Где и как поставить апостиль в Украине

Важно понимать, что апостиль на документы украинского происхождения можно поставить только на территории Украины. Это важное уточнение, так как многие ошибочно полагают, что апостиль можно проставить в консульствах или посольствах Украины за рубежом.

Процесс апостилирования в Украине зависит от типа документа:

  • Министерство юстиции: апостиль на документах, выданных судами, нотариусами, архивами.
  • Министерство образования и науки: апостиль на образовательных документах (дипломы, аттестаты).
  • Министерство внутренних дел: апостиль на справках о несудимости и других документах МВД.
  • Государственная миграционная служба: документы, связанные с миграционным статусом.
  • Государственная налоговая служба: налоговые документы.

При этом, Министерство иностранных дел Украины также ставит апостиль на все остальные виды документов.

Страны, где не нужен апостиль

Для некоторых стран, с которыми Украина заключила двусторонние договоры или которые подписали Минскую конвенцию, апостиль не требуется. К таким странам относятся:

  • Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан (на основании Минской конвенции 1993 года).
  • Болгария, Вьетнам, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Венгрия, Чехия, Эстония и другие страны с двусторонними договорами о правовой помощи с Украиной.

Для этих стран достаточно официального перевода и нотариального заверения документа.

Ранее мы писали о том, что в Украине начали признавать обучение школьников за границей: закон вступил в силу.

Горячее за неделю

Статьи

Кто такой бизнес-коуч и сколько стоит его нанять для команды

0
Узнайте, кто такой бизнес-коуч и сколько стоит его помощь для команды. Рассмотрены цены и особенности коучинга для бизнеса.
Общество

Прогноз погоды на 12 июля 2025 года в Украине: как подготовиться к жаркому дню

0
Прогноз погоды на 12 июля 2025 года в Украине. Жаркая погода и советы по подготовке, защите от солнца и водному балансу. Узнайте больше.
Общество

Астрологический прогноз на 8 июля 2025 года: предупреждения на 13-й лунный день

0
Предупреждения на 13-й лунный день 8 июля 2025 года: как правильно использовать астрологический прогноз и что делать в этот магический день.
Общество

Гороскоп на сегодня 11 июля 2025 года для каждого знака Зодиака

0
Узнайте, что приготовили звезды для вашего знака на 11 июля 2025 года. Прочитайте подробный гороскоп для всех знаков Зодиака.
Культура

Ильич или Иллич: как правильно пишется отчество

0
Узнайте, как правильно пишется отчество Ильич или Иллич и как избежать ошибок при написании. Объясняем правило.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Когда пора копать картошку: идеальное время для сбора урожая
Следующая статья
Лунный день 12 июля 2025 года: прогноз на 17 лунный день

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Прополка моркови керосином: средство от сорняков и вредителей

0
Как правильно использовать керосин для прополки моркови, какие преимущества и недостатки этого метода. Читайте о безопасности и эффективности.

Семена льна: польза для здоровья и как правильно принимать

0
Семена льна укрепляют сердце, снижают сахар и холестерин, помогают худеть. Рассказываем, как правильно принимать для пользы.

Кто такой бизнес-коуч и сколько стоит его нанять для команды

0
Узнайте, кто такой бизнес-коуч и сколько стоит его помощь для команды. Рассмотрены цены и особенности коучинга для бизнеса.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.