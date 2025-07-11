Апостиль — это международно признанный способ легализации официальных документов для их использования за рубежом. В 2025 году он остается актуальной и удобной процедурой для граждан Украины, планирующих поездки, работу или учебу за границей. В статье подробно расскажем, на какие документы ставится апостиль, какие изменения произошли в 2025 году и как украинцам правильно подготовить документы для использования в странах Гаагской конвенции.

В 2025 году продолжают действовать новые правила, упрощающие процесс проставления апостиля на официальных документах. Все, что нужно знать, чтобы без проблем подтвердить подлинность украинских документов, будет раскрыто в этом материалеот DNEWS .

Апостиль в Украине в 2025 году: ключевые моменты

В 2025 году вступили в силу новые межведомственные правила, касающиеся проставления апостиля. В частности, для упрощения процесса в Украине были внедрены новые стандарты, определяющие четкую процедуру и перечень документов, которые подлежат апостилированию. Эти изменения касаются пяти ключевых министерств, которые совместно разработали порядок нанесения отметки «Apostille». Важное изменение — унификация процедур и стандартизация оформления международной отметки.

Документ № 125/209/293/139/999/5, разработанный при совместном участии пяти ведущих министерств — Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Министерства финансов и Министерства юстиции — устанавливает ясный и последовательный механизм заверения украинских документов для их использования за рубежом. Этот межведомственный приказ стал основой для упрощения и стандартизации процесса апостилирования в Украине.

Что такое апостиль простыми словами

Апостиль — это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи, печати и качества лица, подписавшего документ. Этот штамп применяется на оригиналах или копиях официальных документов и позволяет их использовать в странах, присоединившихся к Гаагской конвенции 1961 года. Важно отметить, что апостиль упрощает процесс легализации документов, так как позволяет избежать консульской легализации в большинстве случаев.

Как поставить апостиль

Процесс проставления апостиля на документе зависит от того, кто выдал этот документ. В Украине существует несколько государственных органов, которые отвечают за этот процесс в зависимости от типа документа.

Министерство юстиции ставит апостиль на судебные решения и нотариальные акты.

ставит апостиль на судебные решения и нотариальные акты. Министерство образования и науки занимается апостилированием дипломов и аттестатов.

занимается апостилированием дипломов и аттестатов. Министерство внутренних дел проставляет апостиль на справках о несудимости и других документах МВД.

проставляет апостиль на справках о несудимости и других документах МВД. Государственная миграционная служба работает с документами, связанными с миграционным статусом.

На какие документы ставится апостиль

Процесс апостилирования применяется к широкому спектру документов, которые могут понадобиться за рубежом. Вот полный перечень:

Документы от органов юстиции (судебные решения, решения нотариусов, архивные записи).

(судебные решения, решения нотариусов, архивные записи). Образовательные документы (дипломы, аттестаты, сертификаты и другие).

(дипломы, аттестаты, сертификаты и другие). Нотариально заверенные документы (например, доверенности, завещания).

(например, доверенности, завещания). Справки МВД (например, о несудимости).

(например, о несудимости). Миграционные документы (подтверждения гражданства, статуса беженца и т.д.).

(подтверждения гражданства, статуса беженца и т.д.). Свидетельства ЗАГС (о рождении, браке, смерти).

(о рождении, браке, смерти). Документы, выданные органами налоговой службы и другие официальные бумаги.

Какие документы апостилировать нельзя

Не все документы можно апостилировать. Существует определенный список документов, которые не подлежат апостилированию:

Паспорта гражданина Украины.

Военные билеты.

Трудовые книжки.

Разрешения на оружие.

Техпаспорта на автомобили.

Нормативные акты и законы.

Переписка между учреждениями.

Для этих документов применяется другая форма легализации, например, консульская легализация.

Преимущества апостиля для украинцев

Апостиль — это упрощенный способ легализации документов, который значительно сокращает время и затраты по сравнению с консульской легализацией. Для граждан Украины это важный инструмент для использования документов в странах, подписавших Гаагскую конвенцию.

Упрощение процесса : вместо множества бюрократических шагов, апостиль позволяет легализовать документ в одном государственном органе.

: вместо множества бюрократических шагов, апостиль позволяет легализовать документ в одном государственном органе. Международное признание: апостиль признается в 112 странах, что делает документы с апостилем удобными для использования по всему миру.

Где и как поставить апостиль в Украине

Важно понимать, что апостиль на документы украинского происхождения можно поставить только на территории Украины. Это важное уточнение, так как многие ошибочно полагают, что апостиль можно проставить в консульствах или посольствах Украины за рубежом.

Процесс апостилирования в Украине зависит от типа документа:

Министерство юстиции : апостиль на документах, выданных судами, нотариусами, архивами.

: апостиль на документах, выданных судами, нотариусами, архивами. Министерство образования и науки : апостиль на образовательных документах (дипломы, аттестаты).

: апостиль на образовательных документах (дипломы, аттестаты). Министерство внутренних дел : апостиль на справках о несудимости и других документах МВД.

: апостиль на справках о несудимости и других документах МВД. Государственная миграционная служба : документы, связанные с миграционным статусом.

: документы, связанные с миграционным статусом. Государственная налоговая служба: налоговые документы.

При этом, Министерство иностранных дел Украины также ставит апостиль на все остальные виды документов.

Страны, где не нужен апостиль

Для некоторых стран, с которыми Украина заключила двусторонние договоры или которые подписали Минскую конвенцию, апостиль не требуется. К таким странам относятся:

Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан (на основании Минской конвенции 1993 года).

Болгария, Вьетнам, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Венгрия, Чехия, Эстония и другие страны с двусторонними договорами о правовой помощи с Украиной.

Для этих стран достаточно официального перевода и нотариального заверения документа.

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