Слухи о складном iPhone от Apple постепенно становятся реальностью. Новый отчет Марка Гурмана из Bloomberg раскрывает некоторые особенности предстоящего устройства. Которое, как ожидается, будет выпущено осенью 2026 года. Планируется, что оно выйдет не раньше 2026 года. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Mashable.

Складной iPhone от Apple, как сообщается, будет выполнен в стиле книжки, раскрываясь вертикально в компактный планшет. Устройство получит четыре камеры — две на задней панели, одну внутри и одну спереди. Face ID не будет, зато вместо него появится Touch ID, встроенный в кнопку питания. Как это реализовано в некоторых моделях iPad.

Среди других интересных особенностей — новая технология экрана, которая сделает сгиб на раскрытом дисплее менее заметным. Складной iPhone оснастят собственным модемом C2. Тот же чип будет использоваться в линейке iPhone 18 Pro. Также, по данным Гурмана, устройство не будет иметь физического слота для SIM-карт.

Эти характеристики соответствуют отчету аналитика Apple Минга-Чи Куо, который ранее в этом году сообщал, что складной iPhone получит 7,8-дюймовый внутренний экран и 5,5-дюймовый внешний, а его толщина в сложенном состоянии составит всего 9-9,5 мм.

Все это является частью амбициозного плана Apple по обновлению своей линейки устройств на протяжении трех лет: начиная с нового iPhone 17 Air, который будет представлен в сентябре этого года, затем в следующем году — складной iPhone, а в 2027 году — юбилейная модель «iPhone 20», с округленными стеклянными краями по периметру.

Если отчет точен, впереди нас ждут интересные времена для поклонников iPhone. Однако все это остается неофициальным до тех пор, пока Apple не объявит о выходе устройства. К счастью, трехлетний план запускается уже через несколько недель, с презентацией iPhone 17.

