Четверг, 14 августа, 2025
27.6 C
Киев
type here...
Apple готовит к 2027 году умного робота-компаньона с Siri, подвижным экраном и поддержкой FaceTime для помощи в повседневных делах.
Apple готовит к 2027 году умного робота-компаньона с Siri, подвижным экраном и поддержкой FaceTime для помощи в повседневных делах.
Общество
Время чтения 1 мин.

Apple разрабатывает настольного робота-компаньона с Siri — Bloomberg

По данным Bloomberg, Apple готовит к выпуску в 2027 году настольного робота с 7-дюймовым экраном, закреплённым на подвижной дуге. Об этом сообщает DNEWS. Конструкция сможет поворачиваться и выдвигаться примерно на 15 сантиметров, чтобы робот мог развернуться лицом к собеседнику. Внутри компании устройство шутливо называют «лампой Pixar» из-за схожего механизма.

Этот гаджет задуман как интерактивный компаньон с искусственным интеллектом — более «живой» аналог iPad или iPhone. Для него создаётся новая Siri, способная запоминать факты, вести длительные диалоги и обладать «визуальной личностью». Один из концептов — анимированный логотип Finder, реагирующий на пользователя.

Разработчики планируют, что робот сможет вести себя как человек в помещении: вмешиваться в беседу, предлагать рестораны или рецепты, помогать планировать поездки и выполнять задачи, напоминая голосовой режим OpenAI. Он получит поддержку видеозвонков FaceTime с автоматическим отслеживанием людей в кадре. Также рассматривается возможность управления экраном с помощью джойстика, чтобы во время звонка менять угол обзора и показывать разные зоны комнаты.

Проект пока находится на стадии прототипа, а финальный дизайн и функционал ещё не утверждены. Запуск планируется в 2027 году, однако в прошлом подобные разработки Apple уже откладывались. К тому же компания пока не представила обновлённую Siri с Apple Intelligence.

Параллельно Apple работает над мобильным роботом на колёсах с большим механическим манипулятором, который можно будет использовать на производстве или в магазинах для автоматизации и помощи сотрудникам.

Ранее мы писали о том, что Apple разрабатывает собственную AI-поисковую систему для Siri вместо ChatGPT.

Горячее за неделю

Общество

Когда восходит и заходит солнце 15 августа 2025 года: время рассвета, заката и долгота дня в Украине

0
Во сколько восход и закат солнца 15 августа 2025 года в Украине. Таблица долготы дня по 22 городам, советы по ритму дня и световому балансу.
Статьи

Как подготовить ребёнка к появлению братика или сестрички: советы родителям

0
Как сказать ребёнку о беременности, чтобы избежать ревности: советы по возрасту, фразы, ошибки, вовлечение в ожидание, когда звать психолога.
Общество

Apple разрабатывает собственную AI-поисковую систему для Siri вместо ChatGPT

0
Apple разрабатывает собственный AI-поисковик для Siri, чтобы улучшить конфиденциальность, автономность и конкурировать с Google и OpenAI.
Статьи

Стрижка 13 августа 2025 по лунному календарю — влияние Овна и убывающей Луны

0
13 августа 2025 — неблагоприятный день для стрижки: Луна в Овне, фаза убывания, волосы могут пострадать. Подходят уход и массаж головы.
Общество

Что сулит Луна 9 августа 2025 года: энергия полнолуния и влияние Водолея

0
Полнолуние 9 августа 2025 года в Водолее: значение 16 лунного дня, рекомендации и влияние Луны. Что можно и нельзя делать в этот день.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Подробный прогноз погоды на 15 августа 2025 года в Украине

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Поедет ли Зеленский на переговоры Аляску: мнение Польши

0
Польша поддерживает участие Зеленского в встрече Трампа и Путина на Аляске, считая это лучшим решением для достижения мира.

Как использовать антивозрастной крем с ретиноидами: состав, польза, эффект, бренды

0
Узнайте, как правильно использовать антивозрастной крем с ретиноидами для омоложения кожи. Рекомендации по выбору крема и его применению.

Как отбелить подмышки в домашних условиях и в салоне: лучшие способы

0
Как безопасно отбелить подмышки — проверенные домашние рецепты и профессиональные процедуры, которые действительно работают и дают результат.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.