По данным Bloomberg, Apple готовит к выпуску в 2027 году настольного робота с 7-дюймовым экраном, закреплённым на подвижной дуге. Об этом сообщает DNEWS. Конструкция сможет поворачиваться и выдвигаться примерно на 15 сантиметров, чтобы робот мог развернуться лицом к собеседнику. Внутри компании устройство шутливо называют «лампой Pixar» из-за схожего механизма.

Этот гаджет задуман как интерактивный компаньон с искусственным интеллектом — более «живой» аналог iPad или iPhone. Для него создаётся новая Siri, способная запоминать факты, вести длительные диалоги и обладать «визуальной личностью». Один из концептов — анимированный логотип Finder, реагирующий на пользователя.

Разработчики планируют, что робот сможет вести себя как человек в помещении: вмешиваться в беседу, предлагать рестораны или рецепты, помогать планировать поездки и выполнять задачи, напоминая голосовой режим OpenAI. Он получит поддержку видеозвонков FaceTime с автоматическим отслеживанием людей в кадре. Также рассматривается возможность управления экраном с помощью джойстика, чтобы во время звонка менять угол обзора и показывать разные зоны комнаты.

Проект пока находится на стадии прототипа, а финальный дизайн и функционал ещё не утверждены. Запуск планируется в 2027 году, однако в прошлом подобные разработки Apple уже откладывались. К тому же компания пока не представила обновлённую Siri с Apple Intelligence.

Параллельно Apple работает над мобильным роботом на колёсах с большим механическим манипулятором, который можно будет использовать на производстве или в магазинах для автоматизации и помощи сотрудникам.

Ранее мы писали о том, что Apple разрабатывает собственную AI-поисковую систему для Siri вместо ChatGPT.