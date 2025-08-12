Apple активно увеличивает инвестиции в искусственный интеллект, готовясь к запуску собственного AI-поисковика для Siri. Это шаг позволит уменьшить зависимость компании от сторонних разработчиков, укрепить позиции бренда в быстрорастущем сегменте интеллектуальных поисковых технологий и повысить уровень автономности своей экосистемы, сообщает DNEWS со ссылкой на Bloomberg.

Почему Apple решилась на создание собственного AI-поиска

Интеграция передовых возможностей искусственного интеллекта в Siri оказалась сложнее, чем ожидалось. Запуск новых функций был отложен до 2026 года из-за трудностей с оптимизацией алгоритмов и обеспечением стабильной работы на разных устройствах. Разработка собственного поисковика AI позволит Apple полностью контролировать процесс обработки данных, повысить уровень конфиденциальности и создать конкурентное преимущество.

Как работает Siri сейчас

На данный момент, если Siri не может обработать запрос, он перенаправляется в ChatGPT от OpenAI. Хотя это дает возможность быстро получать ответы, такой подход ограничивает автономность ассистента и требует обмена данными с внешними платформами.

Что изменит новый поисковик

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple сформировала специальную команду для разработки интегрированной поисковой системы, которая позволит Siri непосредственно отвечать на сложные запросы. Ожидается, что новый AI будет обладать следующими преимуществами:

Быстрая обработка запросов благодаря локальной оптимизации.

Глубокий анализ контекста с учетом истории взаимодействия пользователя с устройствами Apple.

Более высокий уровень конфиденциальности, так как обработка данных будет преимущественно происходить на устройстве.

Конкуренция с Google и OpenAI

Сегмент AI-поиска стремительно развивается. Google продвигает AI Overview, интегрируя его в свою поисковую систему, а Perplexity предлагает более персонализированный интеллектуальный поиск. Для Apple выход на этот рынок с собственным решением — это не только технологический шаг, но и стратегическая попытка сохранить лояльность пользователей в экосистемах iOS, macOS и visionOS.

Как новая разработка Apple изменит рынок

Запуск собственного AI-поисковика может изменить баланс сил в сфере голосовых ассистентов. Apple имеет большую базу пользователей, готовых мгновенно протестировать новую функцию, что дает ей преимущество в быстром масштабировании. В случае успеха Siri сможет конкурировать не только с Google Assistant, но и с полноценными поисковыми системами нового поколения. Это может уменьшить влияние OpenAI на экосистему Apple и открыть путь к более тесной интеграции AI во все сервисы компании — от Safari до Spotlight.

