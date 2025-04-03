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Общество
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Апрельские надбавки для педагогов: кто получит дополнительные 2 000 грн

Апрельские надбавки для педагогов: кто получит дополнительные 2 000 грн

Каждый учитель Александрийской общины будет ежемесячно получать дополнительные 2 000 гривен к своей основной заработной плате. Первые выплаты поступят уже в апреле 2025 года.

Об этом сообщил городской голова Александрии Сергей Кузьменко.

«В последние три месяца я лично вел переговоры с руководителями предприятий и налогоплательщиками, чтобы найти финансовые ресурсы для поддержки педагогов. Сегодня мы уже говорим не о планах, а о достигнутом результате – нам удалось найти возможность реализовать эту инициативу», – заявил Сергей Кузьменко.

Также он сообщил, что на сессии городского совета, намеченной на 3 апреля, обратится к депутатам с просьбой одобрить это решение.

Таким образом, уже с апреля педагогические работники, работающие в:

  • школах,
  • детских садах,
  • заведениях внешкольного образования

будут получать ежемесячную надбавку в размере 2000 гривен из местного бюджета. Речь идет о педагогах, работающих в заведениях Александрийского общества Кировоградской области.

«Это не масштабное решение на уровне страны, но это конкретный шаг, который мы можем сделать уже сейчас – для тех, кто ежедневно заботится о наших детях!» – подчеркнул городской голова Александрии.

Какие дополнительные выплаты получат педагоги в 2025 году?

  • 1 000 гривен в месяц (1 300 грн до налогообложения) – с 1 января 2025;
  • 2 000 гривен в месяц (2 600 грн до налогообложения) – с 1 сентября 2025 года.

Эта норма будет действовать до конца года, в котором будет отменено или прекращено военное положение.

Доплата будет начисляться пропорционально педагогической нагрузке всем работникам образовательной сферы, работающим в:

  • начальных школах;
  • гимназиях;
  • лицеях (включая специализированные);
  • специальных школах;
  • учебно-реабилитационных центрах и структурных подразделениях.

В конце декабря 2024 правительство выделило 4,6 млрд гривен на финансирование этой инициативы, что позволит обеспечить выплаты учителям в первой половине 2025 года.

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