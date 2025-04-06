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Общество
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Аренда квартир в Киеве существенно подешевела: сколько стоит жилье сейчас

Аренда квартир в Киеве существенно подешевела: сколько стоит жилье сейчас

В Киеве значительно упала стоимость аренды жилья. За полгода цены уменьшились на 23,39%, что составляет около 5 700 грн – со средних 24 148 грн до 18 500 грн.

Как сообщает M2bomber, стоимость аренды заметно снизилась и за последний месяц – более чем на 1 500 грн, что составляет 7,63%. Об этом пишет OBOZ.UA.

Аренда квартир в Киеве существенно подешевела: сколько стоит жилье сейчас

В каких районах столицы дешевле всего снимать квартиру

По подсчетам аналитиков, аренда жилья в разных районах столицы варьируется в пределах от 11 000 до 33 378 грн. Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью составляет 22 378 грн, что эквивалентно цене целого жилья в одном из недешевых районов.

Самые выгодные предложения наблюдаются в Деснянском районе, где средняя стоимость аренды составляет 11 000 грн. Кроме того:

  • в Днепровском, Святошинском – 14 000 грн;
  • Дарницкому – 16 000 грн;
  • Оболонском – 17 000 грн;
  • Голосеевском – 18 000 грн;
  • Подольском – 21 150 грн.

Аренда квартиры дороже всего обходится в Печерском районе, где средняя стоимость составляет 33 378 грн. Кроме того:

  • в Шевченковском – 30500 грн;
  • Соломенскому – 25 000 грн.

Какова стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве

Аналитики отмечают, что в Киеве самая распространенная стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 20 000 грн – таких объявлений 13,3%. Также часто встречаются цены 14 000 и 18 000 грн, каждая из которых занимает 11,1% от общего количества предложений.

Цены на аренду 2-комнатных квартир

В Киеве наиболее распространены предложения аренды двухкомнатных квартир за 10 000 и 17 000 грн. Доля таких объявлений составляет 10,4%.

Стоимость аренды 3-комнатных квартир

В Киеве наиболее распространена стоимость аренды трехкомнатных квартир – 30 400 грн, таких предложений 12,5%. Кроме того, в 10% объявлений указана стоимость 17 600 грн.

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