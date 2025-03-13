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Общество
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Армия РФ атаковала Днепр дронами: есть попадание в объект инфраструктуры, двое раненых (фото)

Ночью российские оккупанты совершили атаку дронами-камикадзе по Днепропетровской области. Под удар попали Днепр, Самаровский район и Никопольщина. В результате обстрелов пострадали инфраструктурные объекты, жилые дома и люди.

Об этом сообщили глава ОВА Сергей Лысак, Укрзализныця, ГСЧС в Telegram. По словам Лысака, в Днепре атакован инфраструктурный объект, в результате чего возник масштабный пожар. Ранения получили три женщины — 52, 56 и 82 лет. Все они госпитализированы, состояние средней тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в городе повреждено несколько многоэтажек, выбито не менее 100 окон, загорелись гаражи.

В результате вражеской атаки в Самаровском районе также возник пожар. Разрушения получили многоквартирный дом, административное здание, хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Один автомобиль полностью уничтожен.

Оккупанты били по Марганецкой, Покровской и Мировской общинам, используя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Ранена 64-летняя женщина — ее госпитализировали. Повреждены хозяйственные постройки.

Представители Укрзализныци сообщили об атаках на энергообъекты железнодорожной инфраструктуры региона. Из-за этого были изменены маршруты и графики некоторых поездов. В частности:

  • Поезд №86 Львов – Запорожье отправился из Днепра с задержкой.
  • Поезд №72 Львов-Павлоград будет курсировать через станцию Синельниково-2 вместо Самар-Днепровский. В регионе уже подготовили резервные тепловозы на случай дополнительных задержек. Вся актуальная информация о движении поездов доступна на сайте Укрзализныци.

Утром в Синельниковском районе было громко — повреждены объекты инфраструктуры, в многоэтажке выбиты несколько десятков окон. К счастью, погибших и раненых нет.

По информации Лисака, силы противовоздушной обороны уничтожили над Днепропетровщиной 11 вражеских беспилотников.

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