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Армия РФ атаковала Харьков и Киевщину: попали в жилой дом, горел автосалон, есть погибшие и раненые

Армия РФ атаковала Харьков и Киевщину: попали в жилой дом, горел автосалон, есть погибшие и раненые

Вечером 3 апреля русская армия атаковала Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрелов вспыхнул пожар, погибли четыре человека, а еще 34 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.

Как сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и председатель ОВА Олег Синегубов, предварительно зафиксировано два удара дронами-камикадзе типа «Шахед», один из которых попал в Новобаварский район.

«Харьков снова под атакой боевых дронов. Будьте осторожны!» – призвал Терехов.

Около 22:16 стало известно о попадании в двухэтажный жилой дом, где возник масштабный пожар. Пострадали люди, среди которых есть дети.

По информации Олега Синегубова, в результате попадания дрона вспыхнули частный дом и многоэтажка.

На 23:01 сообщалось о 12 раненых, а по состоянию на 23:37 количество травмированных возросло до 19. В 00:08 стало известно о двух погибших, а в 23:47 количество пострадавших увеличилось до 29.

По данным спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, все шесть ударов дронов пришлись на Новобаварский район. Было повреждено около 30 многоэтажек. На момент ударов в квартирах находились около 100 человек.

«Очень много разрушений. Все дроны попали в радиусе нескольких километров — это густонаселенный жилмассив», — сообщил Чубенко.

В 00:40 Терехов сообщил о 32 пострадавших, а спасатели продолжают поиски трех человек под завалами. В 1:18 были найдены фрагменты третьего тела.

В прокуратуре отметили, что один из дронов попал прямо в двухэтажный жилой дом, разрушив один подъезд и повлек обвал половины здания.

Среди погибших мужчина и женщина примерно 40 лет. Их 10-летнюю дочь все еще ищут. Среди пострадавших двое детей: 9-летний мальчик с острой реакцией на стресс и 16-летний юноша с переломом голени.

В ночь на 4 апреля российские дроны ударили по территории Броварского района Киевской области. В результате атаки повреждены автосалон, парковка и около 30 автомобилей.

«На парковке вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля, еще 19 транспортных средств повреждены. Также произошло возгорание автосалона и шести авто внутри», — сообщили в ГСЧС.

На месте работали 62 спасателя и 14 единиц техники. В результате атаки два человека получили травмы.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что один из пострадавших — мужчина 1987 года рождения — госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Второй пострадавший, мужчина 1963 года рождения, получил легкие телесные повреждения.

«В результате атаки повреждены СТО, АЗС и два административных здания предприятий. Уничтожены шесть легковых авто и два грузовика, повреждены еще 12 машин, автобус и восемь грузовиков», — подытожил Калашник.

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