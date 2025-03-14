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Армия РФ атаковала Харьков и область дронами: есть попадания в больницу, пострадали семь человек, среди них — дети (фото)

Вечером 13 марта российская армия нанесла три удара по Харькову. По информации местных властей, под обстрел попали Основянский, Немышлянский и Новобаварский районы Харькова.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов. В Новобаварском районе одно из попаданий зафиксировали на открытой территории, еще один удар пришелся неподалеку от частного дома, в результате чего возник пожар. В Основянском районе зафиксировано поражение нежилых хозяйственных построек. Там также разразился масштабный пожар.

По состоянию на 21:54, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, известно о семи пострадавших. Среди них четверо детей, две женщины и один мужчина.

ГСЧС сообщила о трех зафиксированных попаданиях на открытых территориях в разных частях города. Семь человек получили острую стрессовую реакцию. Повреждены окна в трех частных домах. Из-за еще одного удара занялось нежилое здание.

Около полуночи российские беспилотники атаковали больницу в Золочеве. В результате первого попадания загорелась крыша здания. Через 40 минут по медучреждению нанесли еще один удар двумя БпЛА.

Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной медицинской помощи. У нее диагностировали острую реакцию на стресс.

Пожар удалось потушить силами ГСЧС.

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