Армия РФ атаковала Харьковщину: повреждены жилые дома, есть раненые (фото)

Российские войска нанесли удар по деревне в Купянском районе Харьковской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате обстрела ранения получил местный житель, а также были повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. По информации следствия, 2 апреля около 15.00 российские военные обстреляли село Андреевка. По предварительным данным, удар был нанесен с РСЗО.

«59-летний мужчина получил осколочное ранение. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи. Повреждены более десяти жилых домов, хозяйственные постройки, дом культуры и автомобиль.»